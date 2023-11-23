ШКОЛЫ ЗАКРЫЛИ, ЛЮСТРУ ПОВЕСИЛИ ⟩ Великолепный светильник в волостном автобусном павильоне произвел фурор

Волость Ляэнеранна привлекла к себе большое внимание в связи с закрытием сельских школ. В то время как школы закрываются, в деревне Ойдрема Ляэнеранской волости открыли великолепную автобусную остановку. Несколько дней назад там было завершено строительство великолепной автобусной остановки, освещенной люстрой. «Общий визуальный дизайн автобусного павильона в Ойдреме был разработан таким образом, чтобы он гармонично вписывался в атмосферу усадеб, расположенных в этом районе», - говорит специалист по связям с общественностью волостной управы, пишет Elu24.