ШКОЛЫ ЗАКРЫЛИ, ЛЮСТРУ ПОВЕСИЛИ ⟩ Великолепный светильник в волостном автобусном павильоне произвел фурор

Волость Ляэнеранна привлекла к себе большое внимание в связи с закрытием сельских школ. В то время как школы закрываются, в деревне Ойдрема Ляэнеранской волости открыли великолепную автобусную остановку. Несколько дней назад там было завершено строительство великолепной автобусной остановки, освещенной люстрой. «Общий визуальный дизайн автобусного павильона в Ойдреме был разработан таким образом, чтобы он гармонично вписывался в атмосферу усадеб, расположенных в этом районе», - говорит специалист по связям с общественностью волостной управы, пишет Elu24.
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Деревня Ойдрема расположена в волости Ляэнеранна Пярнуского уезда, примерно в 15 километрах от Лихула. Однако 20 ноября в деревне с населением 100 человек был торжественно открыт совершенно новый автобусный павильон, который обошелся местному самоуправлению в 20 000 евро, пишет Lääne Elu.