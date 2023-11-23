Выбран самый сексуальный мужчина с лысиной в мире: кто же он?

Принц Уэльский Уильям стал самым сексуальным мужчиной с лысиной в мире. Об этом сообщает издание Metro со ссылкой на исследование Reboot.
Для составления рейтинга было подсчитано количество поисковых запросов в сети о знаменитостях с лысиной, которые включали слова «без рубашки» или «обнажённый». Кроме того, учитывались такие факторы, как коэффициент золотого сечения по лицу, уровень блеска лысины, рост. Наконец, во внимание принимались финансовое состояние участников и их популярность в соцсетях.
Как отмечают авторы исследования, принц Уильям считается не только наиболее сексуальным, но и наиболее желанным по сравнению с остальными участниками рейтинга.
В топ-10, кроме Уильяма, также вошли Вин Дизель, Джейсон Стэтхем, Сэмюэл Л. Джексон, Джефф Безос, Майкл Джордан, Дуэйн Джонсон, Шемар Мур, Шакил О'Нил и Терри Крюс.
Принц Уильям уже был на вершине этого рейтинга в 2021 году, но в прошлом году уступил Вину Дизелю.