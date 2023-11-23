Парализованный в результате несчастного случая Дэйв из Раквере не сдается: «Как приятно, что я наконец-то смог поковыряться в носу!»

Дэйв - 30-летний молодой человек из Раквере, жизнь которого изменилась полтора года назад. В результате трагического несчастного случая Дэйв оказался полностью парализованным. Но он целеустремленный боец, который никогда не сдается.
Дэйв рассказывает о своем прыжке в воду после сауны, подчеркивая, что это был судьбоносный прыжок, когда идея и реализация не совпали. «Это произошло 21 мая 2022 года. Задумка была прыгнуть одним способом, но, к сожалению, все вышло иначе. Почему, я не знаю, этот момент как будто стерся из моей памяти».
Маленькие успехи - самые большие
После несчастного случая сразу стало ясно, что Дэйв и его близкие сделают все возможное, чтобы поставить молодого человека на ноги. За время последней реабилитации у него улучшилось равновесие при сидении, подвижность рук, сила и, местами, чувствительность.
«Восстановление прошло довольно успешно. Были некоторые препятствия, но они преодолимы», - с удовлетворением говорит Дэйв. Он подтверждает, что абсолютно каждое маленькое улучшение приносит ему огромное счастье. Но об одной большой радости он говорит отдельно: «Знаете, как приятно, что я наконец-то смог поковыряться в носу!»
Дэйв ежедневно дома занимается гимнастикой, тренировками и упражнениями на двигательную активность, а также проходит реабилитацию. «Домашнюю реабилитацию поддерживает государство. Основная реабилитация проходит в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре (HNRK), и там работают замечательные люди. Врачи и медсестры, терапевты, сиделки - весь коллектив предан своему делу. Но, к сожалению, объем лечения недостаточен и со временем уменьшается, в результате на каждого пациента остается довольно мало времени».