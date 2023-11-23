Парализованный в результате несчастного случая Дэйв из Раквере не сдается: «Как приятно, что я наконец-то смог поковыряться в носу!»

У Дэйва есть цель и желание в декабре отправиться в Австрию, где он нашел возможность восстановить свою подвижность. «Процедура, на которую я нацелился, - это терапия стволовыми клетками. В частности, мое лечение направлено на реабилитацию спинного мозга. Чем раньше начать лечение, тем лучше, но нужно помнить, что необходимо дать организму время на восстановление. И сегодня я думаю, что пришло время попробовать это лечение».

Искренний помощник

Крыыт - женщина с большим и теплым сердцем, а Дэйв - ее двоюродный брат. Она уверяет, что деньги в мире не кончились, их нужно только найти. Поэтому, чтобы помочь Дэйву восстановиться, она решила собрать деньги. Крыыт вручную изготавливает серьги в форме сердца, все деньги от которых идут в фонд помощи Дэйву для поездки за границу.

Когда Крыыт разместила пост с просьбой помочь ей в сборе денег, произошло настоящее чудо: так много людей захотели помочь и приобрести серьги. «На сегодняшний день я сделала почти 150 пар сердец, и ни одной не осталось», - говорит она, испытывая благодарность и удивление одновременно. «Я должна потихоньку делать еще».

Крыыт уверена, что если приложить усилия и начать действовать, то можно добиться в этом мире чего угодно. «Дэйв ни разу не думал о том, чтобы сдаться, но мы ему этого и не позволили бы», - улыбается она. «Я всегда рядом, как скала, и готова его поддержать в любую минуту».