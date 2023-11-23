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Парализованный в результате несчастного случая Дэйв из Раквере не сдается: «Как приятно, что я наконец-то смог поковыряться в носу!»
Дэйв. Фото: Erakogu
Трийн Пальмипуу
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Дэйв - 30-летний молодой человек из Раквере, жизнь которого изменилась полтора года назад. В результате трагического несчастного случая Дэйв оказался полностью парализованным. Но он целеустремленный боец, который никогда не сдается.

Дэйв рассказывает о своем прыжке в воду после сауны, подчеркивая, что это был судьбоносный прыжок, когда идея и реализация не совпали. «Это произошло 21 мая 2022 года. Задумка была прыгнуть одним способом, но, к сожалению, все вышло иначе. Почему, я не знаю, этот момент как будто стерся из моей памяти».

Маленькие успехи - самые большие

После несчастного случая сразу стало ясно, что Дэйв и его близкие сделают все возможное, чтобы поставить молодого человека на ноги. За время последней реабилитации у него улучшилось равновесие при сидении, подвижность рук, сила и, местами, чувствительность.

«Восстановление прошло довольно успешно. Были некоторые препятствия, но они преодолимы», - с удовлетворением говорит Дэйв. Он подтверждает, что абсолютно каждое маленькое улучшение приносит ему огромное счастье. Но об одной большой радости он говорит отдельно: «Знаете, как приятно, что я наконец-то смог поковыряться в носу!»

Дэйв Сарнет.
Дэйв Сарнет. Фото: Marianne Loorents / Virumaa Teataja / Postimees Grupp

Дэйв ежедневно дома занимается гимнастикой, тренировками и упражнениями на двигательную активность, а также проходит реабилитацию. «Домашнюю реабилитацию поддерживает государство. Основная реабилитация проходит в Хаапсалуском неврологическом реабилитационном центре (HNRK), и там работают замечательные люди. Врачи и медсестры, терапевты, сиделки - весь коллектив предан своему делу. Но, к сожалению, объем лечения недостаточен и со временем уменьшается, в результате на каждого пациента остается довольно мало времени».

Твердое желание и план вновь встать на ноги

У Дэйва есть цель и желание в декабре отправиться в Австрию, где он нашел возможность восстановить свою подвижность. «Процедура, на которую я нацелился, - это терапия стволовыми клетками. В частности, мое лечение направлено на реабилитацию спинного мозга. Чем раньше начать лечение, тем лучше, но нужно помнить, что необходимо дать организму время на восстановление. И сегодня я думаю, что пришло время попробовать это лечение».

Искренний помощник

Крыыт - женщина с большим и теплым сердцем, а Дэйв - ее двоюродный брат. Она уверяет, что деньги в мире не кончились, их нужно только найти. Поэтому, чтобы помочь Дэйву восстановиться, она решила собрать деньги. Крыыт вручную изготавливает серьги в форме сердца, все деньги от которых идут в фонд помощи Дэйву для поездки за границу.

Когда Крыыт разместила пост с просьбой помочь ей в сборе денег, произошло настоящее чудо: так много людей захотели помочь и приобрести серьги. «На сегодняшний день я сделала почти 150 пар сердец, и ни одной не осталось», - говорит она, испытывая благодарность и удивление одновременно. «Я должна потихоньку делать еще».

Крыыт уверена, что если приложить усилия и начать действовать, то можно добиться в этом мире чего угодно. «Дэйв ни разу не думал о том, чтобы сдаться, но мы ему этого и не позволили бы», - улыбается она. «Я всегда рядом, как скала, и готова его поддержать в любую минуту».

Дэйв призывает всех понять, что пересадка стволовых клеток - это его личное решение и мнение, основанное на его многочисленных исследованиях и найденной им информации. «Поскольку сегодня эта процедура все еще относится к категории альтернативных методов лечения, и никто не может дать стопроцентную гарантию. В то же время ни одна другая процедура не дает такой гарантии. Поэтому я считаю, что если от этого не становится хуже и есть надежда, то надо пробовать. Тем более что как здесь, так и по ту сторону океана появляются истории успеха».

Лечение стволовыми клетками очень дорогостоящее, и для этого Дэйву необходима наша помощь. Точной гарантии излечения травмы спины не существует, но диагноз молодого человека и достигнутый им прогресс дают надежду на то, что именно это лечение может быть успешным для него. Если вы считаете, что можете протянуть руку помощи и дать надежду на выздоровление этого молодого человека, вы можете поддержать его, сделав пожертвование.

Первоначальная стоимость лечения оценивается в 12 000 евро, плюс расходы на проезд и проживание Дэйва и его сопровождающего. Часть денег уже найдена благодаря помощи добрых людей, но большая часть все еще отсутствует.

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Надежда и благодарность

По словам этого отважного человека, восстановление - это, как правило, длительный процесс, который нельзя оценивать как «быстрый» или «медленный». «Люди встают на ноги и после десяти лет. Важно быть настроенным позитивно, тренироваться, надеяться на лучшее и, наверное, самое главное - чтобы о тебе заботились и любили. Здесь я должен поклониться в пояс всем, кто помог пройти этот путь. В одиночку это было бы слишком сложно, если не невозможно. Я искренне благодарен!» Дэйв хотел бы выразить особую благодарность Катри: «Благодаря ей я продержался до сегодняшнего дня, и без нее я не был бы там, где я сейчас».

В настоящее время дни Дэйва проходят за тренировками, поисками лечения и всем остальным. «Нужно продолжать жить, просто нужно учитывать, что 99% того, что ты делаешь, требует руку помощи, то есть другого человека. Все, кто хочет быть в курсе событий или поддержать меня, могут найти всю информацию, текущие новости и прогресс на странице Dave & Katre в Facebook».

Наконец, Дэйв, полный решимости, говорит, что пока он жив, он будет бороться. «Если верить и стараться, то можно достичь многого. Цитирую одного товарища по несчастью: хотя в какой-то момент цель может показаться далёкой, нужно делать эти маленькие шаги и радоваться им. Я тоже вначале был лишен всякой надежды, но сегодня я здесь. Я понимаю, что нельзя и не нужно давать ложную надежду, но нужно направлять и подбадривать. Но когда врач говорит, что ничего не поделаешь и надо смириться с тем, что есть, тогда некоторые вообще отказываются от попыток. Уверенно к победе!»

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