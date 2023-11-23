Поклонники 48-летнего испанского певца Энрике Иглесиаса раскритиковали его за странное поведение на концертах и фальшивое пение. В сети активно публикуют видео, на которых певец забывает слова своих песен, странно ведет себя, а потом вообще ложится посреди сцены, делится Фокус.
ВИДЕО ⟩ Странные танцы, фальшивое пение: Энрике Иглесиас опозорился на совместном концерте с Рики Мартином и Pitbull
@davidheathcote3 Sure we have all been here #fyp #enriqueiglesias #karaoke #nightsout ♬ original sound - ariel diaz
Все это происходит на концерте в Северной Америке в рамках гастрольного тура The Trilogy Tour с Рики Мартином и Pitbull. Фанаты открыто смеются над артистом, например, автор видео выше подписал: «Когда я выпил пива и решил перейти на караоке».
Поклонники певца рассказывают, что на выступлении Энрике Иглесиас часто забывал слова, не попадал в ноты и вообще почти не выступает. На одном из концертов певец вообще лег посреди сцены, в то время как его песни пели присутствующие гости в зале.
@iheartradio I will think about this moment forever. @enriqueiglesias #iheartfiesta2022 ♬ original sound - iHeartRadio
Один из поклонников написал публикацию, в котором отметил, что заплатил за концерт 600 долларов за два билета и даже не услышал, как поет Иглесиас.
В свою очередь на видео, которое певец публикует в своем инстаграмме, певец показывает, как поклонники с восторгом его встречают. На что поклонники сразу отреагировали.
«Буквально каждое видео, которое я видел на его официальной странице, показывает, как он неуклюже пляшет, а толпа поет. Он не поет».
«Каждое видео в TikTok о концерте было плохим!»
«Я видел в TikTok видео, где слышно очень безобразное пение».
«Мне жалко этого парня. Какое разочарование видеть его под наркотиками».