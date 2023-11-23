ВИДЕО ⟩ Странные танцы, фальшивое пение: Энрике Иглесиас опозорился на совместном концерте с Рики Мартином и Pitbull

«Буквально каждое видео, которое я видел на его официальной странице, показывает, как он неуклюже пляшет, а толпа поет. Он не поет».

«Каждое видео в TikTok о концерте было плохим!»

«Я видел в TikTok видео, где слышно очень безобразное пение».

«Мне жалко этого парня. Какое разочарование видеть его под наркотиками».