НЕ ДЕНЬГИ, А ДЕНЬЖИЩИ ⟩ Глоба назвала тех, кто успеет сорвать солидный куш в декабре 2023 года

Весы после «затишья» в доходах получат надбавки, премии, неожиданные переводы, а некоторые - выигрыш. Начало следующего года они точно встретят в улучшенном финансовом состоянии.

Главное не расплатиться за это здоровьем. Воспринимайте происходящее спокойно, без стрессов - это не подарки, за которые придётся расплачиваться. Это то, что вами было недополучено из-за препятствий, на которые человек повлиять бессилен. Все позади, наслаждайтесь жизнью!

Водолеям, согласно прогнозам Глобы, нужно приготовиться ко встречам. Это и знакомства, и неожиданные появления родственников, с которыми была прервана связь.

И все эти люди принесут добрые вести. Но это будет не рыба, а удочки для ловли рыбы. Зато какой! К вам обратятся с предложениями занять руководящие позиции, где вы сможете наконец реализовать свои способности в такой мере, что сами удивитесь.