В течение этого дня рекомендуется расширять свой кругозор, исследовать интересующие области, получать информацию о тех сферах, о которых ранее вы ничего не знали. Это неплохой день для обучения, начала путешествия, но не с целью отдыха и развлечений, а с целью получения новых знаний и расширения своих представлений о мире.
ГОРОСКОП НА 23 НОЯБРЯ ⟩ Львов ждет прояснение запутанных ситуаций, Рыб – материальная потеря, а Дев – приобретение желанной вещи
Негативный аспект между Луной и Венерой в течение этого дня может создать склонность к лени и потворству своим слабостям. В этот период не стоит заводить новые знакомства, совершать покупки. Сейчас вы можете тратить деньги слишком неразумно. Этот день также не слишком подходит для участия в развлечениях, так как сейчас вы склонны к их избыточности и в итоге не получите той гаммы приятных эмоций, на которые рассчитываете.
Овен
Супружество и деловое партнерство приобретают дополнительную важность. Не упускайте этот день, если вам требуется обговорить с другими людьми важный принципиальный вопрос. В профессиональных и коммерческих делах особенно эффективным будет подведение итогов длительного сотрудничества. Дипломатичность и обоюдное уважение интересов приветствуются. В семейной жизни можно оценить целый отрезок долгого пути, пройденного бок о бок с партнером, и вместе помечтать о предстоящих перспективах. Дружба, общность привычек и потребностей помогут с оптимизмом взглянуть в еще неясное будущее.
Телец
В ваших интересах реорганизовать стиль работы с коллегами. Если вы уже давно планировали вывести свои отношения с сослуживцами на новый, более достойный уровень, то сегодняшний день как нельзя более подходит для решительного шага. Он принесет вам и уважение со стороны других людей, и заметную выгоду, закономерно расширяющую ваши личные возможности. С лечащим врачом вы можете обсудить итоги предпринятого ранее курса процедур: оценка совместных усилий наверняка окажется благоприятной, удовлетворительной. Благодаря этим успехам вы можете быть готовы к любому развитию событий.
Близнецы
В партнере вас интересуют его яркость, деловые качества, хорошее положение в обществе. Такому человеку вы простите его бескомпромиссность, отчаянность, склонность к авантюрам. Ради его покровительства или ради официального союза с ним придется нарушить сложившееся равновесие в личной жизни, даже очень удобное для вас, и сделать выбор. Обстановка дня способствует дипломатичности, уважительному и справедливому отношению к дорогим людям, взаимному учету интересов, что позволит не доводить дело до прямого конфликта. Родителям следует решить важный вопрос о воспитании или обучении детей.
Рак
Важное решение, связанное с домашней ситуацией, вы сможете принять вместе с партнером или родителями. Стоит постараться, чтобы сделать совместную жизнь более приятной и красивой. Проблемы с законом будут преодолены успешно, хотя и не без усилий. Вера в хорошее будущее, в счастливое избавление от опасностей поможет забыть былые конфликты и прийти к обоюдному согласию совершенно мирным, бескровным путем. Авторитет партнера по браку может немного подавлять вас, но это будет сглажено его обаянием. Последнее слово в доме, вероятнее всего, окажется именно за ним, а не за вами.
Лев
Сегодня могут быть легко прояснены прежние неприятности, странности в вашей жизни. Дружелюбно настоять на своем авторитетном мнении будет более выгодной и справедливой тактикой, чем искусно уклониться от выяснения важного для вас и для окружающих момента отношений. Профессиональные, финансовые и карьерные вопросы решайте смело, но дипломатично. Идите навстречу другим, а жажду победы оставьте для спортивного или любовного фронта. Тогда проблемы этого дня, начиная с опоздания на работу и заканчивая принципиальным конфликтом с начальством, обернутся легкими недоразумениями
Дева
Вы наконец сможете приобрести желанную дорогую вещь. К счастью, это не приведет к потерям, и вы можете не опасаться новых прорех в своем кармане. Вам лишь придется заново навести порядок в личных финансах, чтобы восстановить разрушенный было баланс. Найти способ улучшить свое материальное положение, увеличить свой доход, заработок вы сможете благодаря уже установленному сотрудничеству с другими людьми, супружескому союзу или многообещающему договору. Удача посетит вас благодаря прежней работе, разнообразным услугам, оказанным вами окружающим, или дружеским связям.
Весы
Вам придется совершить выбор между собственными насущными потребностями и желаниями членов семьи. День не обещает прямого конфликта, но на уступки друг другу пойти все же придется. Вероятнее всего, это сделаете вы, так как сохранить любовные и уважительные отношения с близкими в ваших интересах, и вы не склонны пренебрегать их мнением полностью. Мечта о любви, отдых в кругу единомышленников или творческое занятие помогут вам найти нужное душевное равновесие. Вы сможете забыть о том, что ваше поведение не всегда одобряется старшими, а ваши вкусы не совсем сходятся.
Скорпион
Неплохое время для уединение и тайного восстановления сил. Слишком утомляться, нагружать себя лишней информацией не рекомендуется. Но заняться лишь собой, не обращая внимания на других людей, тоже не получится. Проведите время с партнером, который сумеет расширить ваши горизонты, не мучая вас нравоучениями. Семейные Скорпионы могут с удовольствием отдохнуть вместе с супругом (супругой) - например, поехать на природу, или посетить ночное развлекательное заведение. Романтическое свидание будет очень впечатляющим, но не требуйте от любимых полной откровенности и определенности.
Стрелец
Задумываясь о будущих перспективах, исходите из того, что уже имеете, чего достигли, пока не стремясь к обширным новым инициативам. Стоит перераспределить источники своих личных доходов или решить, как вы намерены их использовать (на что тратить, с кем делиться, как преобразовывать). Это хороший день для общения с людьми, которые вам нравятся, не напрягают вас чрезмерными требованиями, помогают взглянуть на жизненные ситуации под другим углом. Друзья могут подсказать вам альтернативное решение, сообщить смешные, любопытные, вдохновляющие новости, познакомить с интересным человеком.
Козерог
Из возможностей, которые вам предложены, предстоит выбрать наилучшую. Это благоприятная, но непростая ситуация, так как вам не хочется в результате выбора упускать ничего из того, что вам подарила судьба. Руководствуйтесь принципом равновесия, гармонии и справедливости. Не забывайте о потребностях своего партнера или работодателя. Обязательства, необходимость совместных дел с супругом могут сократить время вашей встречи с детьми. Вам не удастся выразить свою любовь к другому человеку в том стиле, какой вы предпочитаете, или насладиться счастливым общением с ним в полной мере.
Водолей
Общение с далекими друзьями, партнерами, единомышленниками немного отвлечет вас от любимого дела. Вам не удастся предаваться своим необычным занятиям в тиши и одиночестве. Но именно это поможет вам оставаться в курсе многих событий, сохраняя нужный баланс между собственными увлечениями и потребностями других людей. Новости, которые вы узнаете, будут необычными, разнообразными. Многие обратятся к вам за пониманием, зная вашу доброжелательность, терпимость и чувство юмора. Вы же сможете искусно поддерживать наиболее интересные, достойные, многообещающие знакомства и связи.
Рыбы
Не перестарайтесь в стремлении к удовольствиям. Попытка удержать все имеющие шансы, сполна получив удовлетворение от каждого, приведет к материальной или нравственной потере. Постарайтесь сделать правильный выбор, грамотно использовать открывшиеся перед вами горизонты. А выбор, который должен совершить ребенок или любимый человек, конкретизирует и ваши дальнейшие планы. Тем, кто не желает определиться с партнерством или финансовыми перспективами, предоставится удобная возможность закрыть глаза на любые противоречия, подводные камни отношений и отдаться плавному ходу своей фантазии.