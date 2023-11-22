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Умер звезда сериалов «Нюхач» и «Возвращение Мухтара»

Limon.ee
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Траурная свеча.
Траурная свеча. Фото: VisionalMedia / Shutterstock

На 67 году жизни не стало известного украинского актера и режиссера Александра Крыжановского. Он был звездой сериала «Нюхач», «Перекресток», «Родная кровь», «По законам военного времени», «Возвращение Мухтара». Об этом стало известно из поста его сына в Facebook.

По словам Владимира Крыжановского, отца не стало из-за осложнений после болезни.

«Друзья, мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни - Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже», - говорится в сообщении.

В театре также написали о смерти известного украинского актера.

«Сегодня мы осиротели. Наш Александр Владимирович умер. Выражаем глубочайшие соболезнования жене, Тамаре Александровне и сыну Владимиру. Обнимаем. Держимся», - написали на странице театра.

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