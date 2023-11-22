Умер звезда сериалов «Нюхач» и «Возвращение Мухтара»

«Друзья, мой отец, Александр Крыжановский, сегодня вечером умер от инфаркта и сопутствующих осложнений. Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни - Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже», - говорится в сообщении.