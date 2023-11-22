Украинский защитник Виталий Верес обратился к сооснователю группы «Антитела» Сергею Вусику с просьбой использовать их песню «Фортеця Бахмут» для автобиографического видео, однако музыкант отказал ему и сделал это в достаточно грубой форме, пишет УНИАН.
ВИДЕО ⟩ Популярная украинская группа попала в громкий скандал с военным, потерявшим глаза: «С какой радости мы должны это делать?»
На своей странице в Instagram военный Виталий Верес рассказал, что хотел создать видео о самой главной битве в своей жизни: битве под Бахмутом, в которой он потерял глаза:
«В поисках музыки мы остановились на композиции группы "Антитела" "Фортеця Бахмут". Которая, на мой личный взгляд, идеально подходила под эту историю. Написав Сергею Вусику, сооснователю группы "Антитела", о разрешении использовать этот трек в нашем видео, я получил шокирующий ответ: "С какой радости мы должны это делать и давать разрешение вам выкладывать, выставлять наши песни?"»
В комментариях военного поддержали украинские артисты. Лидер «Бумбокса» Андрей Хлывнюк сказал, чтобы он брал любую песню и ни о чем не беспокоился, а Артем Пивоваров отметил: «Слава героям! Всегда! И навсегда!»
Реакция группы «Антитела»
Кроме того, в комментариях под постом объявилась и сама группа «Антитела».
«Это досадная и недопустимая ошибка. Официальное извинение на нашей странице. И, пожалуйста, выйдете на связь», - написала группа.
Также на странице группы появилось видеообращение Вусика, в котором он сказал, что не хотел обидеть или унизить военного. Он добавил, что пытался с ним связаться, однако он не выходит на связь.
«Я извиняюсь за свою реакцию. Военного, который еще и получил ранение на войне, я бы не мог и подумать оскорблять умышленно. Ибо сам соавтор песни, написанной из собственного пережитого на войне, на которой я был с первого дня добровольцем, рядом с такими же военными, теряя друзей», - сказал Вусик.