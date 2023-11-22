ЛЮБОВНЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Кого зимой ждут разочарования, а кто встретит настоящую любовь?

Лев

Львам и Львицам предстоит окунуться в огонь страстей. Не стоит удивляться, что претендентов на ваше сердце и свободное время будет слишком много, ведь всю зиму вы будете центре внимания, благодаря высокой сексуальности и харизме.

Дева

Звездные перфекционисты будут стремиться укрепить и гармонизировать отношения с любимыми людьми. А если вы находитесь в поиске своей половинки, то не бойтесь проявить к потенциальным партнерам истинную заботу и внимание к их интересам.

Весы

Весы, как настоящие любители баланса во всем, прекратят разрываться между друзьями и любимыми и выберут искренние чувства. Откройте сердце для новых эмоций и ощущений и не прогадаете.

Скорпион

Скорпионов закружат страсти, не слабее чем Львов. Вас ждут личные преображения, которые не оставят равнодушных никого из окружения. Наслаждайтесь повышенным вниманием и кипящими вокруг вас страстями.

Стрелец

Чтобы обрести долгожданную любовь, не бойтесь расковать и пробовать что-то новое. Зима останется в вашей памяти, как самое романтичное и незабываемое время года. А вот семейным Стрельцам лучше больше времени уделить своим половинкам, дабы не попасть в любовные треугольники.

Козерог