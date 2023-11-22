Члену партии «Отечество» Юхани Йегеру поступил странный звонок: «Ваши соседи жалуются, что...»

Юхани Йегеру позвонили из квартирного товарищества и сообщили, что его соседи жалуются на беспокоящие звуки. «Звонок закончился хихиканьем. Похоже, что самой звонившей было смешно», - признается он. На следующий день Йегер получил еще один подозрительный звонок на английском языке, но уже на другой номер телефона. «Было плохо слышно, но иногда доносились слова "полиция" и "пограничная охрана"», - говорит он. Полиция призывает людей всегда сообщать о подозрительных звонках.
Юхани Йегеру, председателю Тартуского уездного отделения партии «Отечество», поступил странный телефонный звонок. «Здравствуйте, я звоню из квартирного товарищества. Ваши соседи жалуются, что... И так далее в течение полутора минут. Приятный женский голос, немного колеблющийся, зачитывание текста с соблюдением пауз. Похоже, что и саму читательницу это позабавило, не говоря уже обо мне. Короче говоря, некоторые персонажи вновь активизировались», - делится политик в Facebook.
«Звонившая представилась представителем квартирного товарищества и сказала, что из моей квартиры доносятся настораживающие звуки», - рассказал в интервью Elu24 Юхани Йегер, добавив, что на самом деле у него нет никакой квартиры. «Звонок закончился хихиканьем, и звонившая не стала просить никаких данных или денег, как это обычно делают мошенники. Вообще ничего не спросила. Возможно, звонок был частью более масштабного плана. Например, для анализа реакции людей с целью последующих махинаций. Голос звучал естественно, и, скорее всего, звонившая была реальным человеком, а не говорящим роботом», - поясняет он.
Если в понедельник политику позвонили из квартирного товарищества, то во вторник на его второй номер поступил предварительно записанный звонок на английском языке. «Было плохо слышно, но иногда доносились слова "полиция" и "пограничная охрана», - говорит Йегер.
Массовые англоязычные роботизированные звонки
Вячеслав Миленин, руководителя отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры, говорит, что по описанию можно предположить, что это был розыгрыш. «Мошенники все же сразу пытаются от человека получить деньги и данные».
«Тем не менее, стоит сообщать в полицию о различных подозрительных звонках, поскольку таким образом мы сможем проследить за возможным новым методом работы мошенников и при необходимости предупредить других людей», - советует Миленин.
По словам Миленина, во вторник было совершено множество роботизированных звонков на английском языке. «Схема мошенничества была похожа на предыдущие фальшивые звонки, когда аферисты выдавали себя за сотрудников полиции. В англоязычных роботизированныз звонках, ставших популярными во вторник, абоненту сообщалось, что у него украли данные его ID-карты, и человек находится в международном розыске. Во время звонка абоненту предлагалось набрать на клавиатуре телефона цифру 1, чтобы поговорить с якобы сотрудником полиции», - рассказал представитель полиции.
«Эстонская полиция не совершает роботизированных звонков на иностранном языке, и мы не располагаем информацией о похищенных данных ID-карт»
«У нас нет такой базы данных, и владелец ID-карты знает только выданные ему PIN-коды. Ни полиция, ни банки, ни другие учреждения никогда не запрашивают эти PIN-коды. Если кто-то утверждает, что эти коды нужны для решения какой-то проблемы, то это, несомненно, мошенники. Также не следует вводить эти коды на своих устройствах по просьбе других людей», - поясняет Миленин.