Члену партии «Отечество» Юхани Йегеру поступил странный звонок: «Ваши соседи жалуются, что...»

Юхани Йегеру, председателю Тартуского уездного отделения партии «Отечество», поступил странный телефонный звонок. «Здравствуйте, я звоню из квартирного товарищества. Ваши соседи жалуются, что... И так далее в течение полутора минут. Приятный женский голос, немного колеблющийся, зачитывание текста с соблюдением пауз. Похоже, что и саму читательницу это позабавило, не говоря уже обо мне. Короче говоря, некоторые персонажи вновь активизировались», - делится политик в Facebook.

«Звонившая представилась представителем квартирного товарищества и сказала, что из моей квартиры доносятся настораживающие звуки», - рассказал в интервью Elu24 Юхани Йегер, добавив, что на самом деле у него нет никакой квартиры. «Звонок закончился хихиканьем, и звонившая не стала просить никаких данных или денег, как это обычно делают мошенники. Вообще ничего не спросила. Возможно, звонок был частью более масштабного плана. Например, для анализа реакции людей с целью последующих махинаций. Голос звучал естественно, и, скорее всего, звонившая была реальным человеком, а не говорящим роботом», - поясняет он.

Если в понедельник политику позвонили из квартирного товарищества, то во вторник на его второй номер поступил предварительно записанный звонок на английском языке. «Было плохо слышно, но иногда доносились слова "полиция" и "пограничная охрана», - говорит Йегер.

Телефон. Снимок иллюстративный. Фото: Konstantin Sednev

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