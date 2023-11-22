ИНТЕРВЬЮ ⟩ Максим Леонидов о Таллинне: «Мало кто знает, что в вашей столице происходили важные для меня вещи!»

- Не секрет! (По звуку на другом конце трубки понятно, что улыбается) В ней будут самые популярные песни бит-квартета «Cекрет» - это одна из частей этой программы. А вторая ее часть - мои сольные песни, которые люди тоже знают и любят, такие как «Девочка-виденье» или «Не дай ему уйти». Эти песни не принадлежат «Секрету», они уже из моих сольных альбомов. Выступление в Таллинне - это не просто концерт. Это творческая встреча, где я буду много рассказывать о своих впечатлениях, поездках. Там будет много смешных и трогательных моментов, историй. В этой программе есть все для того, чтобы зритель поплакал и посмеялся. Знаю, что с моих концертов зрители уходят счастливыми. Они возвращаются в молодость, они возвращаются даже в детство. Мне кажется, что сейчас очень важно получить такую эмоциональную разгрузку.