Однажды он «оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она…» и стал народным любимцем. Впрочем, хит «Девочка-виденье» до сих пор дорог и любим поклонницам Максима Леонидова в разных уголках планеты. В Америке, Испании, Швейцарии, Австрии, Финляндии люди знают эту песню наизусть.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Максим Леонидов о Таллинне: «Мало кто знает, что в вашей столице происходили важные для меня вещи!»
Уже 2 декабря в таллиннском концертном зале Cathouse выступит Максим Леонидов - лидер бит-квартета «Cекрет», создатель многочисленных хитов и увлекательных театральных постановок, виртуозный певец, завораживающий своим неповторимым голосом и обаянием с самых первых нот. Мы созвонились с Леонидовым в преддверии его приезда в Эстонию.
- Максим, добрый вечер! Программа, с которой вы приезжаете в Таллинн, называется «Лучшее из Секретного». Из чего-же она состоит, если не секрет?
- Не секрет! (По звуку на другом конце трубки понятно, что улыбается) В ней будут самые популярные песни бит-квартета «Cекрет» - это одна из частей этой программы. А вторая ее часть - мои сольные песни, которые люди тоже знают и любят, такие как «Девочка-виденье» или «Не дай ему уйти». Эти песни не принадлежат «Секрету», они уже из моих сольных альбомов. Выступление в Таллинне - это не просто концерт. Это творческая встреча, где я буду много рассказывать о своих впечатлениях, поездках. Там будет много смешных и трогательных моментов, историй. В этой программе есть все для того, чтобы зритель поплакал и посмеялся. Знаю, что с моих концертов зрители уходят счастливыми. Они возвращаются в молодость, они возвращаются даже в детство. Мне кажется, что сейчас очень важно получить такую эмоциональную разгрузку.
- Это точно, время сейчас непростое! Максим, а как часто в Эстонии вы уже бывали?
- Последний раз был в Таллинне лет восемь назад. Тогда приезжали со спектаклем, который назывался «Отпетые мошенники» - это был мюзикл, в котором принимали участие Александра Камчатова и Андрей Носков. Но знаете, впервые Таллинн я увидел еще с участниками бит-квартета «Cекрет». С ними мы были в Таллинне на гастролях, но, как ни странно, с ними же мы были в Таллинне еще и как туристы.
- Какие впечатления у вас остались от посещения нашей столицы помните?
- Волшебные впечатления об этом сказочно-уютном и замечательном городе. На самом деле, именно в Таллинне проходила запись двух легендарных альбомов бит-квартета «Cекрет», мало кто об этом знает. Первый назывался «Бит-квартет Секрет», а второй - «Ленинградское время», оба были записаны в Таллинне. Звукорежиссер, который записывал наши пластинки - эстонец Юханнес Пруун. Долгое время он был нашим штатным звукорежиссером и много ездил с нами на гастроли. Первый альбом записывали в 1986, а второй чуть больше, чем через год после этого.
- Почему в то время было принято решение записывать эти пластинки именно в Эстонии?
- Во-первых, в Эстонии была очень хорошая и современная студия. Во-вторых, это совпало с тем, что у нас были концерты в Горхолле, а в подвале у них и была звукозаписывающая студия. Поэтому мы и решили - семерых одним ударом. Нам так понравилась запись первой пластинки, что после возникла идея записать здесь же второй альбом, и мы уже не колеблясь поехали в Таллинн.
- Максим, расскажите, как сейчас проходят ваши будни. Я знаю, что у вас много перелетов, много концертов по разным странам. Где выступаете?
- Верно! В прошлом году я совершил большое турне по Соединенным Штатам - целый месяц я ездил по Америке, потом Канаде. Я побывал в Финляндии, в Испании, в Германии, в Швейцарии, в Австрии. Во всех этих странах я давал сольные концерты.
- И во всех странах, что вы перечислили, «Девочку-виденье» знают наизусть?
- Ну а как же, обязательно! На моих концертах всегда люди поют. Мы начинаем с песни «Привет», и зал сразу подключается. Песни, которые знают наизусть - громко поют, в остальных пробуют подпевать припевы. Это всегда теплый, близкий контакт со зрительным залом.
- Максим, а какие-то новинки в вашем творчестве тоже появляются?
- Конечно, мы с Колей Фоменко, бывшим участником бит-квартета «Секрет», уже написали практически весь материал для нового альбома «Эпицентр». Несмотря на то, что живем в разных странах, мы встречаемся и пишем по интернету. Где мы будем записывать этот альбом, пока еще не решили, но не исключено, что даже у вас - в Таллинне. Помимо этого я пишу материал для сольного альбома, я надеюсь, что рано или поздно и он выйдет в свет.
- А где вы проживаете сейчас, в какой стране?
- Я проживаю в Израиле, в городе Нетания. Обстановка, конечно, сейчас в стране непростая. Но что же делать, здесь теперь мой дом. Я еще в 90 году получил израильское гражданство, долго жил в Израиле, потом вернулся в Россию. Теперь снова живу в Израиле.
- Из России уехали из-за войны с Украиной?
- Да, мы уехали с семьей в марте 2022 года. Здесь есть те, кто тоже уехал, кого я знаю и с кем я дружу: Андрей Макаревич, Михаил Шац, Анатолий Белый, Максим Галкин с Аллой. Все остаются здесь, никто больше никуда не уезжает. Андрея я видел буквально вчера.
- Поддерживаете связь с другими уехавшими музыкантами?
- Да, безусловно, мы общаемся и ходим друг к другу на концерты, всегда стараемся поддерживать теплые дружеские отношения.
- Интересные проекты тоже рождаются от таких встреч?
- Вы знаете, пока совместных проектов нет. Но, надеюсь, что будут. Миша Шац, например, делает интересные проекты на YouTube, приглашает интересных людей. Недавно он с Андреем Макаревичем передачу сделал. Надеюсь, и меня пригласит.