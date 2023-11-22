«Они становятся наглее!» Семейный врач Кармен Йоллер невольно стала лицом нелегального препарата

Еще одна известная эстонка оказалась в центре международной аферы. Семейный врач Кармен Йоллер разместила в социальных сетях пост о том, что ее лицо используют для рекламы нелегальной, но волшебной пищевой добавки.

Добавка называется Tonerin, и уже летом этого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) предупрждал о ней. Как сообщает tervis.postimees.ee, утверждения о пищевой добавке не соответствуют действительности, а ее состав остается неизвестным, что вводит потребителей в заблуждение и ставит под угрозу их здоровье.

Речь идет о компании E-Trade Skyline FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. На официальном сайте добавок нет никакой информации о продавце, да и текст с вводящей в заблуждение информацией сигнализирует об обмане.

«Распространите эту картинку, пожалуйста! Обязательно перешлите ее своим пожилым родственникам и знакомым: именно у этой категории людей выманивают деньги с помощью красивых фраз», - предупреждает Йоллер на своей страничке о мошенничестве и делится поддельной рекламой, которую она подкорректировала.

Мошенники использовали лицо Кармен Йоллер для рекламы нелегальной добавки. Фото: Kuvatõmmis Facebookist