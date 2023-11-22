«Они становятся наглее!» Семейный врач Кармен Йоллер невольно стала лицом нелегального препарата

«Я знаю, что злоумышленники использовали нескольких известных эстонских врачей в своих интересах», - пишет в социальных сетях Кармен Йоллер, семейный врач, оказавшаяся в центре мошеннической схемы с незаконными лекарствами. Йоллер обратилась в полицию и собирает доказательства против нашумевшего чудо-средства.
Еще одна известная эстонка оказалась в центре международной аферы. Семейный врач Кармен Йоллер разместила в социальных сетях пост о том, что ее лицо используют для рекламы нелегальной, но волшебной пищевой добавки.
Добавка называется Tonerin, и уже летом этого года Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA) предупрждал о ней. Как сообщает tervis.postimees.ee, утверждения о пищевой добавке не соответствуют действительности, а ее состав остается неизвестным, что вводит потребителей в заблуждение и ставит под угрозу их здоровье.
Речь идет о компании E-Trade Skyline FZE, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах. На официальном сайте добавок нет никакой информации о продавце, да и текст с вводящей в заблуждение информацией сигнализирует об обмане.
«Распространите эту картинку, пожалуйста! Обязательно перешлите ее своим пожилым родственникам и знакомым: именно у этой категории людей выманивают деньги с помощью красивых фраз», - предупреждает Йоллер на своей страничке о мошенничестве и делится поддельной рекламой, которую она подкорректировала.
«Пожалуйста, пришлите мне доказательства: с каких телефонных номеров звонили, с каких адресов отправляли эту бурду и так далее. Я знаю, что злоумышленники использовали нескольких известных эстонских врачей: доктора Ле Валликиви, профессора Маргуса Вийгимаа и других. Пожалуйста, присылайте мне также скриншоты и ссылки таких реклам, на скриншоте должна быть видна дата и время. Гуглить я и сама умею, в этом нет необходимости - в гугле не отображаются фотографии врачей и прочего. Но на рекламах в Facebook они есть», - просит Йоллер в социальных сетях.
Семейного врача также волновал вопрос, не прекратил ли кто-нибудь из ее подписчиков или их знакомых прием лекарств от давления или не задумался ли о прекращении приема из-за этой рекламы? «Свяжитесь со мной, - просит Йоллер, добавляя: - Если вас завербовали для продажи этой бурды, дайте мне знать. Я не буду раскрывать вашу личность».
В заключение Йоллер подметила, что в настоящее время собирает материал против Tonerin: «Посмотрим, сможем ли мы вместе сделать жизнь злоумышленников горькой! И продавцы других помоев: ваше время еще придет!»
В комментариях к этому посту многие отмечали, что, к сожалению, жертвами таких мошенников становятся люди пожилого возраста, которые уже не в состоянии оценить, обман это или нет. «Они становятся все более наглыми!» - написал кто-то, отметив, что мошенники стали использовать не только лица известных людей, но и их имена.