Известный украинский певец признался, почему не пошел на фронт: «Для этого нужны яйца»

«Я стаю на учете. Как и другие, мы чего-то ждем, но что именно - не знаю. Стать добровольцем - нет, потому что я сс*кло. Я сам это понимаю. Для того, чтобы пойти добровольно, надо иметь яйца, а у меня их нет. Поэтому я готов помогать всем остальным», - сказал артист в интервью.

Он добавил, что не чувствует свою вину за то, что не находится на фронте.

«Мне пытаются навязать эту вину, но никакой вины я не должен испытывать априори. За мобилизацию отвечают определенные органы, а я - не эти органы. Я себе ничего не подделал, ничего не купил», - добавил певец.

MELOVIN говорит, что если ему вручат повестку, он поедет на фронт. У него есть возможность уехать из страны, но он не будет этого делать.

«Выезжать из страны, чтобы потом быть изгоем - нет, не хочу. У меня есть возможность это сделать, но вопрос: "Зачем?" Я нигде не прячусь, вы можете найти в Интернете, где я живу. Чего мне бояться? Я живу в своем государстве», - отметил артист.