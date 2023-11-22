«Не могу ее достаточно отблагодарить»: Леонардо Ди Каприо шокировал признанием

Леонардо Ди Каприо, на днях громко отпраздновавший свое 49-летие, рассказал «E! News», что он много раз благодарил Шэрон Стоун за выплату его актерской зарплаты в 1995 году. Тогда студия отказалась брать его в вестерн-драму Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». К тому времени Ди Каприо только что закончил свою прорывную роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», номинированном на «Оскар», и Стоун очень хотела поработать с молодой звездой. Она была категорически настроена на то, чтобы Ди Каприо и Рассел Кроу приняли участие в картине, и была готова заплатить за это.