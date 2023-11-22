«Не могу ее достаточно отблагодарить»: Леонардо Ди Каприо шокировал признанием

Леонардо Ди Каприо, на днях громко отпраздновавший свое 49-летие, рассказал «E! News», что он много раз благодарил Шэрон Стоун за выплату его актерской зарплаты в 1995 году. Тогда студия отказалась брать его в вестерн-драму Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». К тому времени Ди Каприо только что закончил свою прорывную роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», номинированном на «Оскар», и Стоун очень хотела поработать с молодой звездой. Она была категорически настроена на то, чтобы Ди Каприо и Рассел Кроу приняли участие в картине, и была готова заплатить за это.
«Она сказала: это два актера, с которыми я хочу работать, - вспоминал Ди Каприо. - Это невероятно. Она давала другим актерам возможности, поэтому я очень благодарен. Я благодарил ее много раз. Не знаю, посылал ли я ей реальный, физический подарок в знак благодарности, но я не могу отблагодарить ее достаточно».
В фильме «Быстрый и мертвый» Стоун сыграла девушку-стрелка, которая навещает пограничный городок и вступает в схватку с его лидером. В своих мемуарах 2021 года «Красота жить дважды» она рассказала, что сама платила Ди Каприо зарплату после того, как студия TriStar Pictures отказалась брать его на кастинг.
«Быстрый и мертвый» вышел на экраны в 1995 году вместе с другими фильмами с участием Ди Каприо, такими как «Дневники баскетболиста» и «Полное затмение». В следующем году карьера Ди Каприо взорвалась с успехом «Титаника» Джеймса Кэмерона.