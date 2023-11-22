ТРИ ФИНАНСОВЫХ МАГНИТА ⟩ Глоба назвала знаки Зодиака, которым повезет в деньгах

Конец ноября откроет трем знакам Зодиака портал в денежное изобилие. Астролог Тамара Глоба настоятельно рекомендует им не бояться мелких неприятностей, встающих на пути. И самое главное - не выяснять отношения с близкими людьми. Это может подпортить финансовую сферу.
Телец. Вам уже давно может казаться, что вы растеряли все положительные эмоции от работы. Ни продвижения по карьерной лестнице, ни прибавки к зарплате. На самом деле, звезды ждали наилучшего момента. И он наступил сейчас. События, которые начнутся совсем скоро поменяют вашу жизнь и ваш достаток в лучшую сторону. Развивайтесь и не унывайте.
Дева. Ваш интеллект - вот главная лазейка к преодолению всех финансовых трудностей. Забудьте о ссорах с партнерами и недопониманиях в ходе проектов. Вы одержите верх над всем буквально на днях. Необходимые знакомства ворвутся в вашу жизнь, а плоды этих встреч отразятся в новом году. Они увеличат шансы на признание и триумф.
Скорпион. Да, возможно не весь ваш ноябрь был положительным и спокойным. Но последние его дни окупят переживания с лихвой. Ваш кошелек больше не будет пустеть. Вселенная видела как вы старались и уже несет вам приз в виде хороших возможностей.