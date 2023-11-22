Гороскоп на 22 ноября: Стрельцам - долговая яма, Близнецам - новые знакомства

Овен

У вас появятся новые возможности сделать рывок в карьере. Прислушивайтесь к советам более опытных людей, они не желают вам ничего плохого.

Телец

Этот день вам стоит посвятить саморазвитию. Прочтите новую книгу или посмотрите хороший фильм. Также можете запланировать путешествие, оно будет удачным.

Близнецы

Вас ждут интересные встречи. Новые знакомства будут очень удачными, потому что вы можете найти людей, с которыми вам будет приятно проводить время. Не исключено, что вы встретите свою судьбу.

Рак

Если у вас были напряженные отношения со второй половинкой, то уже завтра вы сможете решить все конфликты и обрести гармонию. Важно, чтобы вы оба этого хотели.

Лев

Львы захотят самовыразиться. Это значит, что вы сделаете все для того, чтобы окружающие обратили на вас внимание. Вы хотите быть главной звездой этого дня.

Дева

Девам нужно позаботиться об их здоровье. Будьте осторожны, потому что могут обостриться хронические заболевания. Берегите ноги и горло от переохлаждения.

Весы

Будьте социально активными. Это поможет вам продвинуться вперед. Однако опасайтесь завистников, потому что они могут попытаться вставлять вам палки в колеса.

Скорпион

Среда будет благоприятной для самоанализа. Сделайте работу над ошибками и постарайтесь их больше не допускать. В противном случае вы постоянно будете ходить по граблям.

Стрелец

Стрельцам противопоказаны масштабные покупки, которые ранее они не планировали. Если будете тратить большие суммы спонтанно, рискуете попасть в долговую яму.

Козерог

Среда будет благоприятным временем для общения с близкими. Посвятите время своим отношениям и поддержке тех, кто вам дорог. Сделайте все, что в ваших силах, чтобы не потерять родных людей.

Водолей

Водолеи будут открыты к экспериментам. На самом деле, это хорошо, потому что так вы сможете по-новому взглянуть на какие-то вещи. Ищите ко всему более творческий подход.

Рыбы