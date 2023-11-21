ЛУЧШАЯ ВЕЧЕРИНКА ГОДА ⟩ Солист группы Rammstein приезжает в Таллинн, чтобы отрываться в Helitehas до самого утра

Немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, наиболее известный как солист группы Rammstein, приедет в Таллинн в следущие выходные.

Вечером того же дня в Helitehas состоится after-party - вечеринка 18+, которая начнется в 23.00 и продлится до самого утра.

На официальной вечеринке в честь концерта Линдеманна прозвучит музыкальная подборка от диджея Rammstein и барабанщика группы Lindemann Джо Летца и ведущего Rock FM Роберта Кырвитса. Сам Линдеманн тоже будет присутствовать!

Афтерпати Линдеманна известны во всем мире и являются мероприятиями, сопровождающими гастроли музыканта, билеты на которые всегда и везде раскуплены. Линдеманн известен как человек, который любит фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы, поэтому некоторые поклонники могут получить что-то ценное для своей коллекции. Один из балконов клуба зарезервирован для свиты Линдеманна.

Афтерпати Тилля Линдеманна состоится 2 декабря в Helitehas. Фото: press

Любимец публики Джо Летц гастролирует с Rammstein уже более 15 лет. Летц также известен как бывший участник культовой группы Combichrist. Он также играл на барабанах в группах Amen, Mortiis, Wednesday 13, Genitorturers, Hanzel und Gretyl и многих других. Это очень харизматичный музыкант, чья диджейская деятельность включает в себя как индустриальный рок, так и техно.

Иногда Линдеманн, который неоднократно делал это на собственных афтерпати, также вносит свой вклад в диджейскую работу Летца. Так что вечер в Helitehas может принести много сюрпризов.