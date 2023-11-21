Ждать осталось недолго, ведь уже в следующую субботу, 2 декабря, солист группы Rammstein Тилль Линдеманн выступит со своей новой группой в ледовом холле «Тондираба». Но на этом шоу не закончится, поскольку Линдеманн планирует веселиться до раннего утра в Helitehas.
ЛУЧШАЯ ВЕЧЕРИНКА ГОДА ⟩ Солист группы Rammstein приезжает в Таллинн, чтобы отрываться в Helitehas до самого утра
Немецкий исполнитель Тилль Линдеманн, наиболее известный как солист группы Rammstein, приедет в Таллинн в следущие выходные.
Вечером того же дня в Helitehas состоится after-party - вечеринка 18+, которая начнется в 23.00 и продлится до самого утра.
На официальной вечеринке в честь концерта Линдеманна прозвучит музыкальная подборка от диджея Rammstein и барабанщика группы Lindemann Джо Летца и ведущего Rock FM Роберта Кырвитса. Сам Линдеманн тоже будет присутствовать!
Афтерпати Линдеманна известны во всем мире и являются мероприятиями, сопровождающими гастроли музыканта, билеты на которые всегда и везде раскуплены. Линдеманн известен как человек, который любит фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы, поэтому некоторые поклонники могут получить что-то ценное для своей коллекции. Один из балконов клуба зарезервирован для свиты Линдеманна.
Любимец публики Джо Летц гастролирует с Rammstein уже более 15 лет. Летц также известен как бывший участник культовой группы Combichrist. Он также играл на барабанах в группах Amen, Mortiis, Wednesday 13, Genitorturers, Hanzel und Gretyl и многих других. Это очень харизматичный музыкант, чья диджейская деятельность включает в себя как индустриальный рок, так и техно.
Иногда Линдеманн, который неоднократно делал это на собственных афтерпати, также вносит свой вклад в диджейскую работу Летца. Так что вечер в Helitehas может принести много сюрпризов.
Билеты на грандиозное афтерпати уже в продаже в Piletilevi. Дополнительная информация ЗДЕСЬ. Организаторы напоминают, что Helitehas не резиновый и количество билетов ограничено!