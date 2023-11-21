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Ребенок стал жертвой вымогательства средь бела дня: когда он попытался уйти, его стали преследовать

Крислин Метсанурм
, репортер
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Продуктовый магазин Rimi.
Продуктовый магазин Rimi. Фото: Mailiis Ollino

На прошлой неделе девятилетний школьник неожиданно стал жертвой вымогательства, выходя из магазина. «Когда он попытался уйти, его стали преследовать», - рассказывает мать мальчика, описывая произошедшее рядом с одним из местных магазинов, пишет Elu24. «Он подошел к незнакомой женщине, которая прогнала мальчиков, напугав полицией».

«Когда он попытался уйти, его стали преследовать», - рассказывает в группе Viimsilased мать девятилетнего мальчика, описывая, как в прошлый четверг ее сын якобы стал жертвой вымогательства.

Инцидент произошел около пяти часов рядом с супермаркетом Rimi в Хаабнееме.

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