Судьба котят вызвала бурные споры: их усыпили, хотя была найдена передержка

Публикацию в группе Viimsilased в Facebook сделала Леэви, которая активно помогает кошкам. «Большое спасибо нашедшей, которая вместо того, чтобы дождаться любящих мам для котят или отдать их в заботливую общественную организацию, отвезла их на смертельную инъекцию!» - написала она. Она добавила к своему посту скриншот первого сообщения, сделанного в группе в субботу, в котором сообщалось, что найдены котята, и спрашивали, не видел ли кто-нибудь маму котят - черную кошку с белой грудкой. Публикация была удалена из группы, и к моменту появления статьи пост Леэви также был удален вместе с развернувшейся под ним бурной дискуссией о том, почему таких крошечных котят отдали в приют для животных на улице Синирбасе в Таллинне, когда уже нашлись заботливые люди, готовые взять малышей на передержку.