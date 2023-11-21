Жительница Виймси нашла котят в своем сарае. Она разместила в социальных сетях сообщение с просьбой взять котят, которым всего несколько недель от роду, под свою опеку. Под публикацией отметились добровольцы, которые хотели помочь, но женщина все-таки отвезла котят в приют, что, по мнению многих, было не очень хорошей идеей. «От них так быстро избавились, хотя были люди, готовые забрать их», - обвинили женщину. «Мне, честно говоря, жалко эту женщину. Пыталась помочь, "помогла неправильно", а теперь ее закидывают камнями», - говорят в ее защиту. Леэви, которая помогает кошкам, уверена, что котят больше нет в живых. Однако в приюте для животных, куда были доставлены кошки, утверждают обратное, пишет Elu24.
Судьба котят вызвала бурные споры: их усыпили, хотя была найдена передержка
Публикацию в группе Viimsilased в Facebook сделала Леэви, которая активно помогает кошкам. «Большое спасибо нашедшей, которая вместо того, чтобы дождаться любящих мам для котят или отдать их в заботливую общественную организацию, отвезла их на смертельную инъекцию!» - написала она. Она добавила к своему посту скриншот первого сообщения, сделанного в группе в субботу, в котором сообщалось, что найдены котята, и спрашивали, не видел ли кто-нибудь маму котят - черную кошку с белой грудкой. Публикация была удалена из группы, и к моменту появления статьи пост Леэви также был удален вместе с развернувшейся под ним бурной дискуссией о том, почему таких крошечных котят отдали в приют для животных на улице Синирбасе в Таллинне, когда уже нашлись заботливые люди, готовые взять малышей на передержку.