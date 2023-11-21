Почему пассажиров приветствуют при входе в самолет? Причины могут вас удивить или даже напугать

Кэт Камалани, размещающая видеоролики на канале TikTok, часто делится секретами авиапутешественников и интересными советами о том, как чувствовать себя комфортнее во время полета. В одном из видеороликов она рассказывает, что у стюардесс есть секретный прием, благодаря которому они могут выявлять потенциально проблемных пассажиров.

В ролике, опубликованном в ее социальной сети, объясняется, что когда сотрудники авиакомпании встречают пассажиров у дверей самолета, они делают это не просто из веждивости, а на самом деле проверяют людей. По словам бывшей стюардессы, на самом деле существует несколько причин, по которым члены экипажа следят за людьми во время полета.