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Почему пассажиров приветствуют при входе в самолет? Причины могут вас удивить или даже напугать

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
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Фото: Shutterstock

При посадке в самолет людей почти всегда встречает приветливая стюардесса, которая приветствует их и желает приятного полета. Для многих это может показаться вежливым и дружелюбным жестом, но на самом деле у членов экипажа при приветствии есть гораздо более страшные скрытые мотивы.

Кэт Камалани, размещающая видеоролики на канале TikTok, часто делится секретами авиапутешественников и интересными советами о том, как чувствовать себя  комфортнее во время полета. В одном из видеороликов она рассказывает, что у стюардесс есть секретный прием, благодаря которому они могут выявлять потенциально проблемных пассажиров.

В ролике, опубликованном в ее социальной сети, объясняется, что когда сотрудники авиакомпании встречают пассажиров у дверей самолета, они делают это не просто из веждивости, а на самом деле проверяют людей. По словам бывшей стюардессы, на самом деле существует несколько причин, по которым члены экипажа следят за людьми во время полета.

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