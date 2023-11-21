При посадке в самолет людей почти всегда встречает приветливая стюардесса, которая приветствует их и желает приятного полета. Для многих это может показаться вежливым и дружелюбным жестом, но на самом деле у членов экипажа при приветствии есть гораздо более страшные скрытые мотивы.
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Почему пассажиров приветствуют при входе в самолет? Причины могут вас удивить или даже напугать
Кэт Камалани, размещающая видеоролики на канале TikTok, часто делится секретами авиапутешественников и интересными советами о том, как чувствовать себя комфортнее во время полета. В одном из видеороликов она рассказывает, что у стюардесс есть секретный прием, благодаря которому они могут выявлять потенциально проблемных пассажиров.