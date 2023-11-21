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НА КОМ СИДИТ ЛУЧШЕ? ⟩ Во время записи передачи с Керсти Кальюлайд произошел забавный инцидент: ведущая и гостья пришли в одинаковых платьях

Трийн Пальмипуу
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Керсти Кальюлайд.
Керсти Кальюлайд. Фото: Postimees

Экс-президент Керсти Кальюлайд поделилась в социальных сетях уморительным моментом из записи передачи Laser. Насколько вероятно, что подобное может произойти случайно?

Экс-президент Керсти Кальюлайд и ведущая передачи Laser Марии Карелль - обе большие поклонницы эстонских дизайнеров. Но насколько вероятно, что они обе появятся в программе в абсолютно одинаковых платьях?

Скриншот из Instagram.
Скриншот из Instagram. Фото: Kuvatõmmis

Для записи шоу обе героини выбрали платье цвета хаки от Iris Janvier. Забавное совпадение женщины также запечатлели на уморительной фотографии, на которой обе искренне хохочут. «Упс, на этот раз выбор платья пошел насмарку», - написала президент в Instagram.

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