НА КОМ СИДИТ ЛУЧШЕ? ⟩ Во время записи передачи с Керсти Кальюлайд произошел забавный инцидент: ведущая и гостья пришли в одинаковых платьях

Экс-президент Керсти Кальюлайд и ведущая передачи Laser Марии Карелль - обе большие поклонницы эстонских дизайнеров. Но насколько вероятно, что они обе появятся в программе в абсолютно одинаковых платьях?

Для записи шоу обе героини выбрали платье цвета хаки от Iris Janvier. Забавное совпадение женщины также запечатлели на уморительной фотографии, на которой обе искренне хохочут. «Упс, на этот раз выбор платья пошел насмарку», - написала президент в Instagram.