ФОТО ⟩ Женщина в Lidl с жадностью поглощала конфеты и не думала платить: супермаркеты в Эстонии часто сталкиваются с такими клиентами

«А что так можно было? Ну вот, а мы покупаем, деньги тратим»;

«А еще постоянно выпечку голыми руками хватают»;

«Пускай у охраны голова болит. А вот фантики могла бы и с собой забрать»;

«А что так можно было?! Я лично для пробы по две конфетки покупала пару сортов. Так тетя на кассе сидела с таким недовольным лицом, что мне было даже неловко, что я так покупаю для пробы. А вот оказывается, как надо было»,

- пишут в комментариях к публикации участники группы.