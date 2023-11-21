70-летняя поклонница Робби Уильямса, упавшая на его концерте, умерла в больнице

Поклонница получила серьезные травмы головы, пытаясь перелезть с одного ряда на другой. В критическом состоянии ее ввели в искусственную кому, но это не помогло, 20 ноября женщина ушла из жизни.

Отметим, что ранее подобный случай произошел во время выступления Тейлор Свифт в Рио-де-Жанейро. У молодой поклонницы остановилось сердце, предположительно, из-за сильной жары, которая царит сейчас по большей части Бразилии.