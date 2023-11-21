ВИДЕО ⟩ «Хоть на роликах приезжайте!» Русский театр окутает необычная инсталляция

В течение трех дней преподаватели и студенты из университетов различных стран будут создавать захватывающие аудиовизуальные инсталляции. Студенты приглашаются принять участие в увлекательных интерактивных мастер-классах, а публика сможет полюбоваться инсталляциями и посетить вечерние концерты. Такого в Русском театре еще никогда не происходило.

«Цель фестиваля - познакомить зрителей с электронной и электроакустической музыкой и ее сочетаниями с визуальным искусством. Это прекрасная возможность для студентов и преподавателей обменяться опытом: мы познакомимся с тем, что сегодня актуально в культурных университетах», - говорит автор идеи фестиваля и его организатор, музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв.

В дни фестиваля Русский театр окутает необычная инсталляция, а создаст ее финский аудиохудожник Яакко Аутио.

«Мы пригласили Яакко Аутио, который создаст на входе в театр инсталляцию, посвященную трем национальностям - финнам, русским и эстонцам, - объясняет Жеделёв. - Он записал произведение, которое спели три хора, будет установлено пятьдесят самодельных динамиков. От сцены Ring и до Каминного зала будет поющая инсталляция, которая окутает весь наш дом».

В день открытия, 23 ноября, в 12:00 на суд зрителей будет представлена программа фестиваля и отрывок из новой постановки «Евангелие от GPT» - спектакле о человечности и выборе, созданный с использованием инновационной технологии дополненной реальности.