ВИДЕО ⟩ «Хоть на роликах приезжайте!» Русский театр окутает необычная инсталляция

С 23 по 25 ноября в Русском театре будет проходить первый фестиваль электроакустической музыки Composter. В день открытия на сцене покажут отрывок из постановки «Евангелие от GPT», а весь театр окутает необычная звуковая инсталляция.
В течение трех дней преподаватели и студенты из университетов различных стран будут создавать захватывающие аудиовизуальные инсталляции. Студенты приглашаются принять участие в увлекательных интерактивных мастер-классах, а публика сможет полюбоваться инсталляциями и посетить вечерние концерты. Такого в Русском театре еще никогда не происходило.
«Цель фестиваля - познакомить зрителей с электронной и электроакустической музыкой и ее сочетаниями с визуальным искусством. Это прекрасная возможность для студентов и преподавателей обменяться опытом: мы познакомимся с тем, что сегодня актуально в культурных университетах», - говорит автор идеи фестиваля и его организатор, музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделёв.
В дни фестиваля Русский театр окутает необычная инсталляция, а создаст ее финский аудиохудожник Яакко Аутио.
«Мы пригласили Яакко Аутио, который создаст на входе в театр инсталляцию, посвященную трем национальностям - финнам, русским и эстонцам, - объясняет Жеделёв. - Он записал произведение, которое спели три хора, будет установлено пятьдесят самодельных динамиков. От сцены Ring и до Каминного зала будет поющая инсталляция, которая окутает весь наш дом».
В день открытия, 23 ноября, в 12:00 на суд зрителей будет представлена программа фестиваля и отрывок из новой постановки «Евангелие от GPT» - спектакле о человечности и выборе, созданный с использованием инновационной технологии дополненной реальности.
«Молодежь может думать, что театр - что-то такое, куда можно ходить только в вечернем платье, а я все время говорю: меня нисколько не смущает, если на классический спектакль придет кто-то в кроссовках! Во-первых, поверьте, мы не видим со сцены в чем вы пришли, а во-вторых, это никак не накладывает отпечаток, сегодня это личное дело каждого - хоть на роликах приезжайте на любые классические, а тем более такие фестивали».