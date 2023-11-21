ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Ида-Вирумаа покрылся снежным ковром

По словам эстонского синоптика Кайро Кийтсака, погода на этой неделе побалует нас пушистым снежным покрывалом. Но если в столице ранним утром не было и снежинки, то жители Ида-Вирумаа уже шли на работу по белоснежному ковру.
Снег шел всю ночь в городе Кохтла-Ярве, а к утру в городе наступила настоящая зима. На улицах работает снегоуборочная техника. Смотрите, какие фотографии нам прислал читатель сегодня утром!
«Уже почти неделю, как у нас то и дело идет снег. Но, за прошедшую ночь его количество значительно прибавилось. Утром на работу шли, как в рождественской сказке, красота!» - рассказал читатель.
Впрочем, с четверга снегопады ожидаются по всей Эстонии. Синоптик Кайро Кийтсак отметил, что в ноябре 2018 года вся страна была покрыта пушистым снежным одеялом. «В 2008 году по всей Эстонии прошла сильная снежная буря, которая нанесла ущерб и оставила без электричества более 33 000 домохозяйств», - рассказал Кийтсак.