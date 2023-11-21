ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Ида-Вирумаа покрылся снежным ковром

Снег шел всю ночь в городе Кохтла-Ярве, а к утру в городе наступила настоящая зима. На улицах работает снегоуборочная техника. Смотрите, какие фотографии нам прислал читатель сегодня утром!

«Уже почти неделю, как у нас то и дело идет снег. Но, за прошедшую ночь его количество значительно прибавилось. Утром на работу шли, как в рождественской сказке, красота!» - рассказал читатель.