Кая Каллас покусилась на Деда Мороза, даже Андрус Ансип ей возразил

В ситуацию решил вмешаться Андрус Ансип . «Дед Мороз есть. Он к нам каждый год приходил. Я сам, мои дети и внуки - все мы пели и читали ему стихи, а также получали от него подарки. Я верю, что он придет и в этот раз. Ждем», - написал Ансип на своей странице в социальной сети X (Twitter).

Как выяснилось, проблемы Каи с Дедом Морозом уходят корнями в далекое прошлое. «Я помню одно Рождество, когда мы были в квартире в Таллинне (обычно мы гостили у бабушки и дедушки в Вильянди), и пришел Дед Мороз. Я сижу на коленях у Деда Мороза и недоумеваю: кто это? Отец здесь, дедушка здесь, а я не узнаю, кто это. Я смотрела на штаны и носки Деда Мороза, изучала его, но так и не смогла догадаться. Потом я спросила, кто это, и родители очень удивились, что я не поверил, что это Дед Мороз, потому что мне было тогда пять лет. Но это был сосед сверху - тренер по борьбе Андрес Лутсар», - вспоминал Каллас в 2018 году в интервью с Kroonika. Кая, помощники Деда Мороза, вроде доброго тренера по борьбе Лутсара, не означают, что Деда Мороза не существует.