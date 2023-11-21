Кая Каллас покусилась на Деда Мороза, даже Андрус Ансип ей возразил

Кая Каллас на общем собрании Партии реформ поразила своих коллег, заявив, что Деда Мороза не существует. На это отреагировал даже Андрус Ансип, пишет Nelli Teataja.
«Так же, как не существует Деда Мороза или бесплатных мешков с подарками, не существует государства, которое получает деньги откуда-либо, но только не от налогоплательщиков», - огрызнулась Каллас на глазах у изумленных членов партии. Странный разговор сразу же принес свои плоды - Кая получила меньше голосов, чем другие члены правления Партии реформ.
В ситуацию решил вмешаться Андрус Ансип. «Дед Мороз есть. Он к нам каждый год приходил. Я сам, мои дети и внуки - все мы пели и читали ему стихи, а также получали от него подарки. Я верю, что он придет и в этот раз. Ждем», - написал Ансип на своей странице в социальной сети X (Twitter).
Jõuluvana on olemas. Ta on meil igal aastal käinud. Olen ise, on lapsed ja lapselapsed talle laulnud ja luuletusi lugenud ning temalt kingitusi saanud. Usun, et ta tuleb jälle. Ootame.— Andrus Ansip (@Ansip_EU) November 18, 2023
Как выяснилось, проблемы Каи с Дедом Морозом уходят корнями в далекое прошлое. «Я помню одно Рождество, когда мы были в квартире в Таллинне (обычно мы гостили у бабушки и дедушки в Вильянди), и пришел Дед Мороз. Я сижу на коленях у Деда Мороза и недоумеваю: кто это? Отец здесь, дедушка здесь, а я не узнаю, кто это. Я смотрела на штаны и носки Деда Мороза, изучала его, но так и не смогла догадаться. Потом я спросила, кто это, и родители очень удивились, что я не поверил, что это Дед Мороз, потому что мне было тогда пять лет. Но это был сосед сверху - тренер по борьбе Андрес Лутсар», - вспоминал Каллас в 2018 году в интервью с Kroonika. Кая, помощники Деда Мороза, вроде доброго тренера по борьбе Лутсара, не означают, что Деда Мороза не существует.
Впрочем, у Ансипа другие воспоминания, например, в 2009 году он попросил у Деда Мороза книгу Софи Оксанен, и угадайте, что было в мешке с подарками - книга Оксанен! Рождественское волшебство и Дед Мороз есть!