Шакира заключила сделку по делу о неуплате налогов в Испании

Правоохранительные органы обвиняли Шакиру в неуплате 14,5 миллиона евро налогов в период с 2012 по 2014 годы, когда она жила в Испании с футболистом Жераром Пике. Прокуратура утверждала, что Шакира проводила в Испании достаточно времени для того, чтобы считаться налоговым резидентом, и требовала для певицы наказания в виде восьми лет лишения свободы и полного погашения налоговой задолженности.

В рамках сделки Шакира согласилась заплатить налоги в размере 7,3 миллиона евро. Кроме того, суд согласился заменить певице три года тюремного срока на штраф в 438 тысяч евро.

Шакира, после того, как в ее адрес были выдвинуты обвинения в неуплате налогов в Испании, заявляла, что будет доказывать свою невиновность. В июле 2022 года певица отказалась от сделки.

Комментируя решение все же заключить сделку, певица подчеркнула, что оно продиктовано «личными, эмоциональными и сентиментальными причинами, которые не имеют ничего общего с юридическими».

«Я пришла к выводу, что победа - это не победа, если цена заключается в том, что они отнимают у вас столько лет вашей жизни», - говорится в распространенном пресс-службой Шакиры заявлении.