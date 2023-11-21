Колумбийская певица Шакира заключила сделку по делу о неуплате налогов в Испании. О соглашении, сообщает Reuters, было объявлено на заседании суда в Барселоне, которое состоялось 20 ноября.
Правоохранительные органы обвиняли Шакиру в неуплате 14,5 миллиона евро налогов в период с 2012 по 2014 годы, когда она жила в Испании с футболистом Жераром Пике. Прокуратура утверждала, что Шакира проводила в Испании достаточно времени для того, чтобы считаться налоговым резидентом, и требовала для певицы наказания в виде восьми лет лишения свободы и полного погашения налоговой задолженности.
В рамках сделки Шакира согласилась заплатить налоги в размере 7,3 миллиона евро. Кроме того, суд согласился заменить певице три года тюремного срока на штраф в 438 тысяч евро.
Шакира, после того, как в ее адрес были выдвинуты обвинения в неуплате налогов в Испании, заявляла, что будет доказывать свою невиновность. В июле 2022 года певица отказалась от сделки.
Комментируя решение все же заключить сделку, певица подчеркнула, что оно продиктовано «личными, эмоциональными и сентиментальными причинами, которые не имеют ничего общего с юридическими».
«Я пришла к выводу, что победа - это не победа, если цена заключается в том, что они отнимают у вас столько лет вашей жизни», - говорится в распространенном пресс-службой Шакиры заявлении.
В Испании против Шакиры выдвинуты обвинения по еще одному делу об уклонении от уплаты налогов. Прокуратура считает, что певица в 2018 году недоплатила налоги на 6,6 миллиона евро. Расследование этого дела пока приостановлено.