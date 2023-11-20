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Пэрис Хилтон удивила архивными фото с Бритни Спирс 17-летней давности

Limon.ee
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Пэрис Хилтон.
Пэрис Хилтон. Фото: CSH/IS/MPI/Capital Pictures

Светская львица Пэрис Хилтон порадовала поклонников серией архивных фотографий с молодой американской певицей Бритни Спирс, пишет ТСН.

Знаменитости сделали совместное селфи 17 лет назад. В кадре блондинки обнимают друг друга и мило улыбаются. На одном из фото, опубликованных в блоге Хилтон, они надели одинаковые черные обручи в виде ушек кролика.

Бритни была одета в белую блузу, а Пэрис – серую майку. Дополнил их образы идеальный макияж.

«17 лет назад мы с Бритни сделали селфи!» – подписала фото Хилтон.

Такие воспоминания вызвали у поклонников звезд множество трогательных эмоций. Они отметили, что это легендарное селфи двух королев, которое навсегда останется в истории:

Легенды;

Две королевы!

Самый знаковый момент в истории!

Это определенно войдет в учебники по истории.

Бритни Спирс уже отреагировала на пост лайком.

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