Пэрис Хилтон удивила архивными фото с Бритни Спирс 17-летней давности

Светская львица Пэрис Хилтон порадовала поклонников серией архивных фотографий с молодой американской певицей Бритни Спирс, пишет ТСН.
Знаменитости сделали совместное селфи 17 лет назад. В кадре блондинки обнимают друг друга и мило улыбаются. На одном из фото, опубликованных в блоге Хилтон, они надели одинаковые черные обручи в виде ушек кролика.
Бритни была одета в белую блузу, а Пэрис – серую майку. Дополнил их образы идеальный макияж.
«17 лет назад мы с Бритни сделали селфи!» – подписала фото Хилтон.
Такие воспоминания вызвали у поклонников звезд множество трогательных эмоций. Они отметили, что это легендарное селфи двух королев, которое навсегда останется в истории:
Легенды;
Две королевы!
Самый знаковый момент в истории!
Это определенно войдет в учебники по истории.
Бритни Спирс уже отреагировала на пост лайком.