БЕЗУМИЕ ⟩ Приемные матери требуют от дочери самоотверженного поступка: «Ты перед нами в долгу»

На форуме Reddit 24-летняя женщина с ужасом пишет, что она - приемный ребенок. Однако в последние три года ее родители-лесбиянки стали оказывать на нее давление, чтобы она выносила их дочь в качестве суррогатной матери.

Она пишет: «В силу возраста они уже не могут усыновить ребенка, поэтому единственным выходом они видят суррогатное материнство. Сначала я думала, что это шутка, но они были настроены решительно, и чем больше времени проходило, тем сильнее они на меня давили». Матери сказали дочери, что, поскольку они вырастили ее и обеспечили ей дом, она теперь в долгу перед ними и что суррогатное материнство все компенсирует.