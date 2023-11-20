Родителями 24-летнего приемного ребенка являются две 67-летние женщины. Теперь у них есть большое желание для своей дочери, которое она совсем не стремится исполнить. Они хотят, чтобы их дочь родила ребенка, пишет Naine.
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БЕЗУМИЕ ⟩ Приемные матери требуют от дочери самоотверженного поступка: «Ты перед нами в долгу»
На форуме Reddit 24-летняя женщина с ужасом пишет, что она - приемный ребенок. Однако в последние три года ее родители-лесбиянки стали оказывать на нее давление, чтобы она выносила их дочь в качестве суррогатной матери.