Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября: переход Марса – очень важный день силы!

Лев

Львы могут смело действовать по наитию, поскольку на этой неделе их интуиция будет в разы сильнее, чем ранее. Она поможет им выйти непобежденными из сложных жизненных ситуаций. К чему сейчас точно стоит стремиться, так это к гармонии с собой. Необходимо четко осознавать, что и как нужно делать, как нужно вести себя в той или иной компании людей и чего стоит желать, а от каких целей лучше пока отказаться.

Дева

У Дев ожидается много интересного и важного в сфере любви. Если рассматривать данную жизненную сферу как сложную шахматную партию, то у Дев сейчас могут появиться новые фигуры на игровом поле. Проблема лишь в том, что разглядеть их наличие может оказаться не самой простой задачей. В этом Девам поможет умение слушать свое сердце и понимание того факта, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого.

Весы

Весов ожидается весьма плодотворный период в сфере работы и бизнеса. Им стоит переосмыслить происходящее вокруг и сосредоточиться на том, что является самым важным на данный момент. Это прекрасное время для преображения внешности, путешествий, поисков новой любви, друзей. Грандиозные планы могут очень быстро воплотиться в жизнь. Чтобы это случилось, важно продолжать идти вперед, даже если покажется, что на горизонте маячат трудности.

Скорпион