Адель официально подтвердила, что вышла замуж во второй раз

Британская певица Адель, которая недавно спровоцировала слухи о своей тайной свадьбе, призналась, что действительно вышла замуж за спортивного агента Рича Пола.

Это произошло благодаря появлению звезды на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. На интересный вопрос ведущего о замужних в зале Адель неожиданно воскликнула, что она одна из них.

Этим поделились зрители, присутствовавшие на шоу, сообщает Daily Mail.

«Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я», - сказал зритель.

По словам очевидцев, знаменитость чувствовала себя свободной в высказываниях, поскольку комедийное шоу вел ее лучший друг.

«Ей было безразлично, знали ли люди, что она была там, они лучшие друзья», - добавил другой зритель из зала.

Как известно, ранее отношения Адель со спортивным агентом Ричем Полом были за семью замками. Пара не хотела делиться никакими подробностями.

«Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который выставляет личную жизнь. Это не для СМИ», – прокомментировал слухи Рич Пол в прошлом месяце.

Отметим, впервые пара появилась на публике вместе в 2021 году на спортивной игре.