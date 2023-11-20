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ШОКОЛАДНАЯ МАНДРАГОРА И ДРУГИЕ ЧУДЕСА ⟩ Таллиннцы приняли участие в необычном кулинарном состязании

Limon.ee
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На минувших выходных в Таллинне прошел необычный кулинарный конкурс. Участники готовили блюда по рецептам из кино-игровых вселенных.

Такой интересный конкурс провел столичный книжный магазин Mnogoknig в Т1. Посмотрите, какие интересные идеи посетили участников этого необычного и вкусного соревнования.

По условиям конкурса, рецепт нужно было выбрать из кулинарной книги магазина Mnogoknig, приготовить дома и принести свой шедевр на суд жюри. Победители конкурса получили призы - подарочные карточки от магазина и ценные подарки от многочисленных партнеров Mnogoknig.

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