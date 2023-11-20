ШОКОЛАДНАЯ МАНДРАГОРА И ДРУГИЕ ЧУДЕСА ⟩ Таллиннцы приняли участие в необычном кулинарном состязании

На минувших выходных в Таллинне прошел необычный кулинарный конкурс. Участники готовили блюда по рецептам из кино-игровых вселенных.
Такой интересный конкурс провел столичный книжный магазин Mnogoknig в Т1. Посмотрите, какие интересные идеи посетили участников этого необычного и вкусного соревнования.
По условиям конкурса, рецепт нужно было выбрать из кулинарной книги магазина Mnogoknig, приготовить дома и принести свой шедевр на суд жюри. Победители конкурса получили призы - подарочные карточки от магазина и ценные подарки от многочисленных партнеров Mnogoknig.