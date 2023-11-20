ФОТО ⟩ В Тарту осквернили мемориал на месте сгоревшей синагоги

В июне рядом с водным центром Aura в Тарту, на месте бывшей синагоги, была установлена мемориальная доска. 15 июня исполнилось 120 лет со дня освящения синагоги напротив напротив жилого дома по адресу Туру, 11. Синагога была сожжена в 1944 году, а после Второй мировой войны советские власти не позволили восстановить еврейскую общину в Тарту.