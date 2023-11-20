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ФОТО ⟩ В Тарту осквернили мемориал на месте сгоревшей синагоги

Кристийна Рейманд Трийн Роос
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На мемориальной доске на месте бывшей синагоги возле водного центра Aura в Тарту была нацарапана свастика и цифра 88, что означает «Хайль Гитлер». Мемориальная доска также была погнута.

 

В июне рядом с водным центром Aura в Тарту, на месте бывшей синагоги, была установлена мемориальная доска. 15 июня исполнилось 120 лет со дня освящения синагоги напротив напротив жилого дома по адресу Туру, 11. Синагога была сожжена в 1944 году, а после Второй мировой войны советские власти не позволили восстановить еврейскую общину в Тарту.

Однако к середине ноября мемориальная доска подверглась вандализму - она была погнута, на ее обратной стороне была нарисована свастика и цифра 88, означающая в нацистской символике «Хайль Гитлер».

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