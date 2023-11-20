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Сирье Хельме вспомнила о рождении близнецов Мартина и Маарьи: когда родился один из близнецов, врач долго не мог сказать, жив ли второй

Кристийна Рейманд
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«Известие о том, что у нас будут близнецы, пришло уже после того, как я попала в больницу. И сказала это медсестра, держа в одной руке сигарету, во время внешнего осмотра», - вспоминает Сирье Хельме о рождении близнецов Маарьи и Мартина.
«Известие о том, что у нас будут близнецы, пришло уже после того, как я попала в больницу. И сказала это медсестра, держа в одной руке сигарету, во время внешнего осмотра», - вспоминает Сирье Хельме о рождении близнецов Маарьи и Мартина. Фото: Tairo Lutter / Mihkel Maripuu / Sander Ilvest / kollaaž

В программе Käbi ei kuku... на Vikerraadio на этот раз с ведущим Стеном Теппаном беседовали мать и дочь Сирье Хельме и Маарья Вайно, которые вспоминали свое детство, а также говорили о том, как на них влияет политика. «Я очень страдаю, когда моего ребенка критикуют. Он единственный, кто меня утешает, он такой солнечный мальчик в моих глазах», - говорит Сирье Хельме, характеризуя своего сына Мартина.

«С моей точки зрения, он на самом деле очень добродушный мальчик. Мартин обладает фундаментально позитивным взглядом на жизнь и умеет вызывать положительные эмоции у окружающих», - говорит искусствовед Сирье Хельме. «Я очень страдаю, когда моего ребенка критикуют. Он единственный, кто меня утешает, он такой солнечный мальчик в моих глазах, а как он выглядит для других, мне очень трудно сказать, потому что для меня он такой».

Литературовед Маарья Вайно, сестра-близнец Мартина, которая старше его на 15 минут, говорит, что испытывает похожие чувства по отношению к своему отцу Марту. «Он мой отец, конечно, для меня он совсем другой. Я не воспринимаю его как политика, я воспринимаю его как своего отца. Но, конечно, я понимаю, что в социальном плане он находится в поле зрения общественности, и поэтому я сама нахожусь в поле зрения общественности».

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