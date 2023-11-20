Сирье Хельме вспомнила о рождении близнецов Мартина и Маарьи: когда родился один из близнецов, врач долго не мог сказать, жив ли второй

«С моей точки зрения, он на самом деле очень добродушный мальчик. Мартин обладает фундаментально позитивным взглядом на жизнь и умеет вызывать положительные эмоции у окружающих», - говорит искусствовед Сирье Хельме. «Я очень страдаю, когда моего ребенка критикуют. Он единственный, кто меня утешает, он такой солнечный мальчик в моих глазах, а как он выглядит для других, мне очень трудно сказать, потому что для меня он такой».

Литературовед Маарья Вайно, сестра-близнец Мартина, которая старше его на 15 минут, говорит, что испытывает похожие чувства по отношению к своему отцу Марту. «Он мой отец, конечно, для меня он совсем другой. Я не воспринимаю его как политика, я воспринимаю его как своего отца. Но, конечно, я понимаю, что в социальном плане он находится в поле зрения общественности, и поэтому я сама нахожусь в поле зрения общественности».