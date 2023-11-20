В программе Käbi ei kuku... на Vikerraadio на этот раз с ведущим Стеном Теппаном беседовали мать и дочь Сирье Хельме и Маарья Вайно, которые вспоминали свое детство, а также говорили о том, как на них влияет политика. «Я очень страдаю, когда моего ребенка критикуют. Он единственный, кто меня утешает, он такой солнечный мальчик в моих глазах», - говорит Сирье Хельме, характеризуя своего сына Мартина.
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Сирье Хельме вспомнила о рождении близнецов Мартина и Маарьи: когда родился один из близнецов, врач долго не мог сказать, жив ли второй
«С моей точки зрения, он на самом деле очень добродушный мальчик. Мартин обладает фундаментально позитивным взглядом на жизнь и умеет вызывать положительные эмоции у окружающих», - говорит искусствовед Сирье Хельме. «Я очень страдаю, когда моего ребенка критикуют. Он единственный, кто меня утешает, он такой солнечный мальчик в моих глазах, а как он выглядит для других, мне очень трудно сказать, потому что для меня он такой».