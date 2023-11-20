ГОРОСКОП НА 21 НОЯБРЯ ⟩ Водолеи с легкостью преодолеют стоящие перед ними препятствия, а Львам следует систематизировать свои доходы и траты

Это отличное время для серьезных начинаний, открытия собственного бизнеса, совершения крупных покупок, на которые вы долго копили или которые собираетесь эксплуатировать длительное время. Вечер окажется удачным для обучения, расширения собственных знаний и кругозора, занятия самосовершенствованием.

Овен

Включайтесь в рабочую атмосферу. Ответственность, тщательность, внимание к деталям единой системы сослужат вам хорошую службу в производственных делах и в бюрократических процедурах, пригодятся при решении семейных вопросов. Это благоприятный день для назначения и проведения медицинских процедур, для постановки диагноза и приобретения лекарств. Вы можете попасть к грамотному и опытному врачу, рекомендации которого сделают ненужным явное хирургическое вмешательство. Попробуйте систематизировать свои представления о правильном режиме дня и воплотить их в действительность.

Телец

Успехи детей или других подопечных придадут вам уверенности в действенности вашего метода воспитания. Вы можете гордиться собой как учителем, практическим наставником, несмотря на мелкие промахи. Ваши заслуги могут быть отмечены официальной наградой, если вы профессионально заняты в сфере обучения, просвещения, искусства. Это хорошее время для продвижения и рекламы ваших проектов, особенно если они направлены на удовлетворение первостепенных потребностей людей или на расширение их кругозора. В любовных или супружеских отношениях удача будет даже чуть выше, чем вы рассчитывали.

Близнецы