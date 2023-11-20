В первой половине этого дня частые смены настроения окажутся неизбежными, просто примите данный факт и не планируйте на этот период дела, для которых данное обстоятельство может создать помеху. Также рекомендуется быть готовыми к неожиданному и незапланированному развитию в этот период любых ситуаций. Вторая половина этого дня куда более благоприятна.
ГОРОСКОП НА 21 НОЯБРЯ ⟩ Водолеи с легкостью преодолеют стоящие перед ними препятствия, а Львам следует систематизировать свои доходы и траты
Это отличное время для серьезных начинаний, открытия собственного бизнеса, совершения крупных покупок, на которые вы долго копили или которые собираетесь эксплуатировать длительное время. Вечер окажется удачным для обучения, расширения собственных знаний и кругозора, занятия самосовершенствованием.
Овен
Включайтесь в рабочую атмосферу. Ответственность, тщательность, внимание к деталям единой системы сослужат вам хорошую службу в производственных делах и в бюрократических процедурах, пригодятся при решении семейных вопросов. Это благоприятный день для назначения и проведения медицинских процедур, для постановки диагноза и приобретения лекарств. Вы можете попасть к грамотному и опытному врачу, рекомендации которого сделают ненужным явное хирургическое вмешательство. Попробуйте систематизировать свои представления о правильном режиме дня и воплотить их в действительность.
Телец
Успехи детей или других подопечных придадут вам уверенности в действенности вашего метода воспитания. Вы можете гордиться собой как учителем, практическим наставником, несмотря на мелкие промахи. Ваши заслуги могут быть отмечены официальной наградой, если вы профессионально заняты в сфере обучения, просвещения, искусства. Это хорошее время для продвижения и рекламы ваших проектов, особенно если они направлены на удовлетворение первостепенных потребностей людей или на расширение их кругозора. В любовных или супружеских отношениях удача будет даже чуть выше, чем вы рассчитывали.
Близнецы
Напряженный ритм мелких скучных обязанностей может восприниматься вами довольно тяжело, как и лежащая на вас ответственность. Зато внешний результат многократно оправдает все ваши жертвы. Вы можете получить материальную помощь, достаточную для решения всех необходимых домашних, семейных задач, квартирного вопроса, прописки. Мелкие изменения ситуации не повлияют на заработанную вами хорошую репутацию, доверие со стороны важных партнеров или начальства. Можно удачно провести сделку по продаже, аренде или покупке недвижимого имущества, обеспечить надежность своего проживания.
Рак
Тщательно продуманное поведение приведет к успеху. Чувство долга будет одной из самых важных мотиваций для ваших слов, решений, поступков. Не отвергайте благосклонность и помощь авторитетных партнеров, а также их моральную поддержку. В необходимых, первостепенных вопросах окружающие проявят понимание, будут готовы пойти вам навстречу. Но и вам следует проявить должную ответственность, внимательность, аккуратность. Если вы учитесь, то можете систематизировать, привести в стройный законченный вид свои разбросанные знания, удачно пройти тест, собеседование, сдать экзамен.
Лев
Систематизируйте свои доходы и траты. Уделите отдельное внимание расходам на содержание дома, семьи, собственных владений, имущества. Новых планов по расширению своего благосостояния строить пока не стоит. Зато вы можете восстановить, поправить свои материальные дела. Вы сумеете восполнить содержимое кошелька или банковского счета, если немного просчитались, погорячились накануне, потратив средства не по назначению. Попутно ситуация позволяет обновить методы ведения дел в этой сфере жизни, например - отказаться от устаревшего приема, привычки, оптимизировать способ денежных расчетов.
Дева
Чем больше вы загружены мелкими разнообразными обязательствами, тем больше выгоды получите. День позволяет найти для выполнения некоторых обязанностей остроумные, неожиданные решения, отказаться от устаревшего способа общения, переговоров, или от явно отживших свое деталей профессионального имиджа. От работы начатого вами проекта вы можете получить очень хорошие плоды, полностью удовлетворяющие прежде всего вашим собственным, придирчивым взглядам и требованиям. Окружающие будут готовы помочь вам советом, а любимые люди охотно примут вас со всеми вашими недостатками.
Весы
Занимая вполне законопослушную позицию, все же не посвящайте в нее всех подряд. Тайный или неофициальный путь улаживания насущных проблем станет самым надежным. Годится он и для серьезных деловых вопросов - например, для обсуждения долговременного сотрудничества, для укрепления основ бизнеса или семейного благополучия. Изменения в планах, режиме дня, вытекающие из принятых таким образом решений, будут одобрены, утверждены. В течение дня вы успеете обговорить немаловажный момент, связанный с финансированием, участием в совместном проекте, с оплатой предоставляемых вам услуг.
Скорпион
Пока что вы не можете вложить все силы и всю душу в новые начинания. Ограничьтесь небольшими нововведениями, изменениями в планах и в практической деятельности. Это прекрасный день для укрепления связей, подтверждения договоренностей. Вы можете получить дополнительную уверенность в источнике информации, который вас привлекает, в знакомстве, которое кажется вам обещающим. Друзья вновь подтвердят свою преданность вам дельным советом, комментарием, вовремя сообщат недостающие сведения. Вы получите помощь, если учитесь, переезжаете, организуете встречу или коллективное мероприятие.
Стрелец
Не поленитесь, потратьте день на организацию плановых мероприятий, на упорядочивание мелких текущих нужд, сведение их в единую систему. Займитесь непосредственными обязанностями, официальными делами, служебной и финансовой документацией. Обновите в некоторых деталях прежний план, или вычеркните из него устаревшие, исполненные, излишние пункты. В этом скучном занятии вас будет немало вдохновлять практическая выгода, получаемая от уже имеющихся полномочий, статуса. А кроме того, вы расчистите путь для дальнейших действий, к которым вам не терпится (или приходится) приступить.
Козерог
В свое расписание вы можете смело вносить новые отдельные пункты и правила. Проверенные вашим же опытом, они сослужат вам хорошую службу в будущем. В сложных профессиональных вопросах вы вправе попросить совета коллег, единомышленников. А если с подобной просьбой обратятся к вам другие, вы сможете дать правильную и авторитетную рекомендацию, получив еще и удовольствие от проявляемого к вашей персоне уважения. Обращайте особое внимание на детали волнующего вас дела, они будут существенно влиять на общую картину - например, на систему знаний или свод предписаний, которыми вы пользуетесь.
Водолей
Вы хорошо усвоили уроки судьбы и теперь прекрасно знаете, как преодолеть стоящие перед вами препятствия. Тщательная работа в этом направлении принесет истинное удовольствие. Устранив случайные, внезапные недоразумения и внеся необходимые новшества, вы сумеете создать на будущее проверенную систему борьбы с внешними ограничениями и преградами, с придирками и постоянным контролем. Вы можете отдать долг, расплатившись сполна с кредиторами, работодателями, родителями, или удовлетворив их строгие требования иным остроумным способом. Семейная обстановка даст надежду на скорое улучшение.
Рыбы
Ваши партнеры и родственники готовы предоставить вам все необходимое для жизни и работы, оказать все обязательные услуги. Никакие ваши капризы, страхи и странности не смогут сломать сложившихся договоренностей, отменить условия заключенных соглашений. Если ваш супруг, друг или хороший знакомый действительно дорожит вами, то позволит вам буквально ездить на себе. Тем не менее, вам может хотеться чего-то большего. Направьте свою жажду перемен на то, чтобы обнаружить и безболезненно устранить мелкие недочеты официальных отношений, обновить устаревшие детали общения.