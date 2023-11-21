РЕПОРТАЖ ⟩ Топ-стилист Эстонии Светлана Агуреева показала, как стильно одеться на барахолке

Первое впечатление, когда попадаешь на огромную площадку, уставленную рейлами с одеждой - растерянность: глаза разбегаются, и ты не понимаешь, с чего начать. Сразу видно, кто новичок, а для кого такое мероприятие не впервые.

Конечно, нам повезло, ведь мы пришли не одни, а со знаменитым стилистом Светланой Агуреевой, которая провела нас по всей ярмарке и рассказала, какими уникальными вещами можно пополнить свой гардероб.

Эстонский стилист призналась, что раньше часто посещала секонд-хенды и подобные мероприятия: «На самом деле я их люблю, правда. Первый раз Vinokilo приезжал в Таллинн весной, в мае, и тогда я приобрела шелковую блузку, бермуды Ralph Lauren и кимоно из дикого шелка. Тут они очень классные».

Из интересного мы нашли клетчатую юбку в складку в стиле преппи (стиль школьницы), который, по словам Светланы, сейчас очень популярен. В глаза также бросился мужской хлопковый пиджак винного цвета. «Оверсайз, пиджаки с мужского плеча сейчас актуальны», - говорит она. Стилист добавила, что именно на мужские пиджаки женщинам стоит обратить внимание в секонд-хендах.

Смотрите в видео, какие еще стильные вещи мы нашли!

Ярмарка винтажной одежды Vinokilo разъезжает по всему миру, останавливаясь в каждом городе на два дня. Как рассказала менеджер мероприятия в Таллинне Клаудия Феликс, Vinokilo принадлежат 35 складов (от Норвегии до Канады), куда поступает одежда. «На складах работают специально обученные люди, которые перепроверяют одежду и отбирают ту, которая пригодна к продаже», - объясняет она.