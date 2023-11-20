Финка, ставшая креативным директором самого элитного секс-клуба в мире, рассказала о его клиентах

Клуб SNCTM открылся в Лос-Анджелесе в 2013 году и с тех пор заслужил репутацию заведения, где проводятся самые элитные секс-вечеринки для состоятельных гостей. «В мероприятиях SNCTM обычно участвует не более 100 гостей, чтобы атмосфера была одновременно интимной и авантюрной», - рассказала Невала.

Она отметила, что все участники вечеринок должны соблюдать формальный дресс-код: мужчины должны быть в смокингах, а женщины носить вечерние платья и элегантное белье. Директор также сказала, что гости могут вступать в любые отношения только по взаимному согласию. Кроме того, в клубе запрещено напиваться.

Невала отметила, что главной целью SNCTM является создание «высокого чувственного искусства, выходящего за рамки дозволенного». «Но самое главное правило - быть открытым новому и наслаждаться собой и другими», - заявила артистка.

С наступлением ночи многие участники шоу и гости клуба полностью обнажаются. На некоторых женщинах, по словам Невалы, не остается ничего, кроме украшений. Другие посетители предпочитают аксессуары в стиле БДСМ, например, ошейники и поводки.

Для пар, которые решили познакомиться поближе, предусмотрены отдельные VIP-диваны и даже гидромассажные ванны. При этом, по словам Невалы, по всему клубу бродят «загадочные существа» и происходят захватывающие перфомансы. «И среди этого красивые богатые люди совершают уникальные эротические путешествия», - подытожила она.