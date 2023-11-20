ВИДЕО ⟩ Мужчина в шутку спрятал чаевые и столкнулся с неожиданной реакцией официантки: «Мне было очень некомфортно»

Мужчина добавил, что они с другом решили в шутку спрятать чаевые под тарелкой, чтобы посмотреть на реакцию персонала кафе. Затем, когда мужчины попытались выйти из кафе, официантка остановила их и сказала: «Чаевые?» После этого она проверила стол, убедилась, что чаевые были оставлены, и разрешила мужчинам покинуть заведение. «Это безумие», - прокомментировал произошедшую ситуацию автор ролика.

В комментариях под видео многие возмутились тому факту, что в кафе не отпускают гостей, которые не оставляют чаевые. «Я всегда даю хорошие чаевые, но если бы со мной поступили так, я бы не стала этого делать», - возмутилась одна из пользовательниц в комментариях. Еще одна написала, что ее тоже обслуживала эта же официантка: «Она стояла возле моего стола, намекая, что мне пора уходить, хотя я еще ела. Мне было очень некомфортно». Другие отметили, что в буфетах существует система самообслуживания, и назвали безумным требование оставлять чаевые в таких местах.