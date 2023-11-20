В РФ объявили в розыск украинскую певицу, победительницу Евровидения Джамалу

Российское МВД объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на «Медиазону» и российскую базу розыска.
В базе не указывается, по какой статье заведено дело. По данным «Медиазоны», Джамалу обвиняют в распространении «фейков» о российской армии, а в розыске она находится с середины октября 2023 года.
В ноябре Джамала была заочно арестована российским судом, уточняет издание.
В мае 2016 года Джамала, представляя Украину, победила в конкурсе Евровидение. Она представила песню о сталинской депортации крымских татар. С 2014 года певица осуждает аннексию Крыма.