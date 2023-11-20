ВИДЕО ⟩ Ученики спародировали на школьном празднике легендарную Анне Вески: она в таком же красном платье

В воскресенье утром, 19 ноября, эстонская певица Анне Вески поделилась на своей официальной странице в Facebook роликом. «Вот такое милое видео с осеннего праздника Таллиннского французского лицея, где исполнили Hea tuju laulu. Как и в моем клипе, на заднем плане танцоры, и певица, как и я, одета в похожее красное платье», - похвалила Вески. «Спасибо детям, а также мастеру, который сшил это красивое красное платье».