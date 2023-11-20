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ВИДЕО ⟩ Ученики спародировали на школьном празднике легендарную Анне Вески: она в таком же красном платье

Limon.ee
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Анне Вески.
Анне Вески. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На прошлой неделе в Таллиннском французском лицее состоялся большой осенний праздник, на котором школьники исполнили песню Анне Вески Hea tuju laul. Легендарная певица опубликовала видео с праздника на своей официальной странице в Facebook, пишет Elu24.

В воскресенье утром, 19 ноября, эстонская певица Анне Вески поделилась на своей официальной странице в Facebook роликом. «Вот такое милое видео с осеннего праздника Таллиннского французского лицея, где исполнили Hea tuju laulu. Как и в моем клипе, на заднем плане танцоры, и певица, как и я, одета в похожее красное платье», - похвалила Вески. «Спасибо детям, а также мастеру, который сшил это красивое красное платье».

В пятницу, 17 ноября, в Тартуской гимназии Тамме состоялся роскошный праздничный бал, на котором выступил эстонский музыкант Стиг Ряста, исполнивший в 2015 году на Евровидении ставшую популярной песню Goodbye to Yesterday. Однако, поскольку песня изначально является дуэтом, музыкант решил, что неплохо было бы пригласить кого-нибудь к себе на сцену.

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