ФОТО ⟩ 50-летняя Хайди Клум пришла на гонки «Формулы-1» с голой грудью

Для похода на гонку вместе с мужем Томом Каулитцем звезда выбрала дерзкий наряд в духе рок-шика: черную кожаную рубашку, микрошорты того же цвета с высокой талией, колготки в сетку и ботфорты. Ну а чтобы ненароком не перегреться, Клум полностью расстегнула верх и заодно оставила дома самый теплый элемент гардероба - бюстгальтер. В общем, в Лас-Вегас немецкая красотка явно приехала, чтобы доказать: где она, там всегда жарко. Хотя ее супруг все равно решил утеплиться и надел шерстяной свитер - видимо, он уже давно акклиматизировался.