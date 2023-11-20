ФОТО ⟩ 50-летняя Хайди Клум пришла на гонки «Формулы-1» с голой грудью

Хайди Клум не впервой удивлять фанатов откровенными образами. 50-летняя модель уже позировала с голой грудью на диване, у бассейна и еще в десятках локаций разной степени экзотичности. И вот теперь Хайди покорила новую высоту - Гран-при «Формулы-1» в Лас-Вегасе.
Для похода на гонку вместе с мужем Томом Каулитцем звезда выбрала дерзкий наряд в духе рок-шика: черную кожаную рубашку, микрошорты того же цвета с высокой талией, колготки в сетку и ботфорты. Ну а чтобы ненароком не перегреться, Клум полностью расстегнула верх и заодно оставила дома самый теплый элемент гардероба - бюстгальтер. В общем, в Лас-Вегас немецкая красотка явно приехала, чтобы доказать: где она, там всегда жарко. Хотя ее супруг все равно решил утеплиться и надел шерстяной свитер - видимо, он уже давно акклиматизировался.
Злые комментарии не заставили себя ждать. «Количество талантов напрямую отражается на количестве одежды», «Так неуместно. Как она может настолько нуждаться во внимании?!», «А еще на ней ее новый парфюм под названием "Отчаяние"», - критикуют модель читатели британского таблоида Daily Mail.