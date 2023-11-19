Как выглядит самая красивая девушка планеты – победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала первой представительницей этой латиноамериканской страны, которая смогла одержать победу за всю 72-летнюю историю конкурса. Второе место досталось 27-летней Аннтонии Порсильд из Таиланда, третье - 22-летней Морайе Уилсон из Австралии.

К слову, в этом году конкурс заметно ослабил свои правила, поэтому на сцене мы смогли увидеть больше разнообразия. Например, впервые на шоу купальников участница из Пакистана Эрика Робин выбрала вместо бикини закрытое буркини. А вот представительница Непала Джейн Дипика Гарретт вошла в историю как первая участница «Мисс Вселенная» с пышными формами. Также впервые в топ-20 вошла трансгендерная женщина - ей стала Марина Мачете из Португалии.