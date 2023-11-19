Законопослушная пассажирка круизного лайнера навсегда попала в черный список из-за жвачки

В США круизная компания Carnival Cruise Line пожизненно внесла в черный список пассажирку после того, как в ее чемодане были обнаружены жевательные резинки с легальным наркотиком CBD. Об этом пишет USA TODAY.

42-летняя Мелинда Ван Велдхейзен была остановлена службой безопасности перед посадкой на борт лайнера Carnival Horizon в Майами для участия в августовском круизе, сообщил ее адвокат Дарен Стабински.

По словам женщины из Далласа, сначала ее остановили после того, как на рентгеновском снимке в ее багаже были обнаружены металлические щипчики для ногтей, а затем служба безопасности обнаружила запечатанную упаковку жевательных резинок.

«Я была… в ужасе, потому что у меня даже нет штрафа за парковку, я соблюдаю правила», - сказала она журналистам.

По словам путешественницы, ранее совершавшей круизы с Carnival, ее задержали на несколько часов и отказали в посадке. Позднее Ван Велдхейзен получила письмо, в котором ее уведомили о запрете на будущие круизы этой компании.

«Это решение было принято на основании Ваших действий во время текущего круиза, которые нарушили правила поведения на судне, помешали безопасности и/или отдыху других гостей или нанесли ущерб компании Carnival», - говорится в письме, подписанном капитаном Рокко Лубрано.

Ей также сообщили, что она должна оплатить почти 1700 долларов США за круиз. Позже компания предложила вернуть ей часть денег и возместить стоимость заказанных экскурсий.

По словам адвоката, женщина намерена добиться полного возврата денег и компенсации, а также оспорить запрет. Они уведомили круизную компанию, предоставив ей возможность ответить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги. Компания Carnival не разрешает использовать CBD на своих судах.