ФОТО ⟩ Юри Ратас радуется: дома вновь царит суматоха

Юри Ратас, член Рийгикогу, сообщил в социальных сетях радостную новость. В их семье появился новый питомец!
«Дома снова много суматохи, ведь у нас появился новый член семьи - Брауни», - пишет политик Юри Ратас в социальных сетях. Вместе с радостной новостью Ратас также поделился милой фотографией нового питомца, сообщает Elu24.
Ранее в семье политика жила собака той же породы по кличке Хорре. В августе Юри Ратас сообщил о том, что их любимец отправился на небо, опубликовав трогательную фотографию. «Дорогой Хорре. Более девяти лет ты дарил нашей семье много радости, любви и чувство защищенности в каждый момент времени. Ты был рядом пока взрослели наши дети и заботился о них», - написал Ратас в социальной сети несколько месяцев назад.