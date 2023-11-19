ФОТО ⟩ Юри Ратас радуется: дома вновь царит суматоха

Ранее в семье политика жила собака той же породы по кличке Хорре. В августе Юри Ратас сообщил о том, что их любимец отправился на небо, опубликовав трогательную фотографию. «Дорогой Хорре. Более девяти лет ты дарил нашей семье много радости, любви и чувство защищенности в каждый момент времени. Ты был рядом пока взрослели наши дети и заботился о них», - написал Ратас в социальной сети несколько месяцев назад.