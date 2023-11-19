ОТРЕКЛАСЬ ОТ ОТЦА ⟩ 18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта совершила некрасивый поступок

Хотя Питт и добился в суде совместной опеки всех шестерых детей, по факту его бывшая жена осталась в выигрыше. К такому выводу приходят зарубежные СМИ, рассказывая о неприятном «сюрпризе», который приготовила для актера приемная дочь Захара Марли.

Захара Марли и Анджелина Джоли. Фото: Richard Shotwell/AP

На примечательную деталь на одном из роликов с церемонии посвящения девушки в женское сообщество Alpha Kappa Alpha обратили внимание пользователи Твиттера. Звездная наследница во время произнесения клятвы назвала себя Захарой Марли Джоли без второй части своей фамилии Питт.

В Сети поступок девушки приравняли к измене, ведь Брэд наравне с Анджелиной решал удочерить девочку. К тому же известно, что у него с Захарой были до слез трогательные отношения, пока Анджелина не вздумала с ним расстаться.