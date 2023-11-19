ОТРЕКЛАСЬ ОТ ОТЦА ⟩ 18-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта совершила некрасивый поступок

Пока популярный голливудский актер Брэд Питт пытается построить новую семью, его отношения с детьми, которых он усыновил вместе с Анджелиной Джоли, похоже, ухудшаются, пишут Fakty.
Хотя Питт и добился в суде совместной опеки всех шестерых детей, по факту его бывшая жена осталась в выигрыше. К такому выводу приходят зарубежные СМИ, рассказывая о неприятном «сюрпризе», который приготовила для актера приемная дочь Захара Марли.
На примечательную деталь на одном из роликов с церемонии посвящения девушки в женское сообщество Alpha Kappa Alpha обратили внимание пользователи Твиттера. Звездная наследница во время произнесения клятвы назвала себя Захарой Марли Джоли без второй части своей фамилии Питт.
В Сети поступок девушки приравняли к измене, ведь Брэд наравне с Анджелиной решал удочерить девочку. К тому же известно, что у него с Захарой были до слез трогательные отношения, пока Анджелина не вздумала с ним расстаться.
Фанатам остается надеяться только на то, что звездная дочь подрастет и сама решит, сохранять ли ей отношения с отцом. Сейчас очень ясно то, что 18-летняя студентка руководствуется мнением мамы и старшего брата Мэддокса, еще два года назад захотевшего отказаться от фамилии Питт.