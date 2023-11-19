ФИНАНСОВЫЙ ГОРОСКОП ⟩ Кого из знаков Зодиака ждет прибыль с 20-26 ноября

Овен

В решении любых - в том числе и финансовых - вопросов желательно прислушиваться к интуиции: именно она подскажет оригинальное профессиональное решение, которое принесет прибыль.

Телец

На этой неделе представители знака смогут «пожать» то, что «посеял» в предыдущий жизненный период: те, кто хорошо поработал, получат вознаграждение, о котором мечтали, и наоборот.

Близнецы

Время даст шанс хорошо проявить себе перед начальством. Важно им воспользоваться, тогда можно будет рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и, как следствие, увеличение зарплаты.

Рак

Полученные в это время деньги нужно приберечь - слишком велика вероятность потратить все и сразу, не дождавшись новых поступлений, проделав тем самым большую дыру в бюджете.

Лев

Как известно, деньги должны работать, поэтому имеет смысл вложить часть своих сбережений в какое-то - пусть и небольшое, но перспективное - предприятие, которое со временем принесет дивиденды.

Дева

Звезды советуют расчистит место для новых финансовых поступлений, избавившись от вещей, которыми они давно не пользуются. Благодаря этому денежная энергия получит простор для циркуляции.

Весы

Велика вероятность возвращения старых долгов или выплаты гонораров, получить которые представители знака уже и не надеялись: имеет смысл купить себе на эти деньги какой-то подарок на память.

Скорпион