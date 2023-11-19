Стиг Ряста, выступавший на балу в честь дня рождения Тартуской гимназии Тамме, устроил в школе незабываемое представление, пригласив одну из учениц спеть дуэтом. Об этом пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ На школьном балу Стиг Ряста пригласил ученицу спеть дуэтом – музыкант никак не ожидал такого результата
В пятницу, 17 ноября, в Тартуской гимназии Тамме состоялся роскошный праздничный бал, на котором выступил эстонский музыкант Стиг Ряста, исполнивший в 2015 году на Евровидении ставшую популярной песню «Goodbye to Yesterday». Однако, поскольку песня изначально является дуэтом, музыкант решил, что неплохо было бы пригласить кого-нибудь к себе на сцену.
«Я сказал, что, может быть, мне стоит пригласить кого-нибудь на сцену, а потом мне ответили, что нужно позвать Стеллу», - рассказывает Стиг, к которому в пятничный вечер присоединилась юная и талантливая певица Стелла Сейм, также играющая в женском ансамбле Vennad.
Разумеется, голоса двух певцов прекрасно звучали вместе. «Когда ты случайно приглашаешь кого-то на сцену, а он умеет петь!» - написал Стиг в ролике, опубликованном в социальных сетях.