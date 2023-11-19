У девушки, поступившей в больницу с жуткими болями в спине, обнаружили нечто невероятное

24-летняя Сейра Сазерленд из города Терсо (Шотландия) рассказала , что в подростковом возрасте ей был поставлен диагноз - синдром поликистозных яичников. Она знала, что при такой патологии у девушки низкая вероятность забеременеть. Но даже несмотря на это, она всегда пользовалась средствами контрацепции.

В конце ноября 2022 года Сейра начала жаловаться на боли в спине. Когда дискомфорт появился и в области ребер, она обратилась в травмпункт. Врачи выписали обезболивающие и отправили ее домой. Однако в связи с ухудшением состояния Сейра была вынуждена вернуться в больницу. Врачи взяли анализы и через некоторое время сообщили, что она беременна. «Я подумала, что результат может быть ложноположительным из-за моего синдрома. А если я каким-то чудом и забеременела, то беременность на очень раннем сроке. Меня больше беспокоила боль, которую я испытывала», - вспоминает она.