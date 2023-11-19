Девушка, которая знала, что никогда не станет матерью из-за синдрома поликистозных яичников, была очень обеспокоена, когда боли в спине заставили ее вызвать скорую помощь.
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У девушки, поступившей в больницу с жуткими болями в спине, обнаружили нечто невероятное
24-летняя Сейра Сазерленд из города Терсо (Шотландия) рассказала, что в подростковом возрасте ей был поставлен диагноз - синдром поликистозных яичников. Она знала, что при такой патологии у девушки низкая вероятность забеременеть. Но даже несмотря на это, она всегда пользовалась средствами контрацепции.