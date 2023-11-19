ФОТО ⟩ На концерте известной американской певицы погибла 23-летняя девушка

Говорят, что это произошло из-за того, что организаторы концерты запретили проносить на концерт воду. В этот день температура воздуха составляла 40 градусов. В этот момент на стадионе не были включены системы кондиционирования, а приобрести воду могли только находившиеся на трибунах. В то же время сообщается, что Свифт позаботилась о том, чтобы на концерте раздавали воду, но одновременно многотысячную армию поклонников звезды обеспечить водой было невозможно.

«Я не могу поверить, что я пишу эти слова, но я с разбитым сердцем говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонницу. Я даже не могу сказать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и слишком молодой. Я не смогла говорить об этом со сцены, потому что меня охватывает горе, когда я просто пытаюсь говорить об этом. Сейчас я хочу сказать, что я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце болит вместе с ее семьей и друзьями. Я даже не могла представить, что что-то подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию», - написала Свифт.