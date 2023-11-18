ГОРОСКОП НА 19 НОЯБРЯ ⟩ Кого-то воскресенье осчастливит, а кого-то огорчит: прислушайтесь к советам астрологов

Овен

В делах, которые обычно доставляют вам удовольствие, вы почувствуете торможение и растерянность. Велика вероятность иллюзорных представлений о контактах, связанных с родней, семьей и семейной собственностью. Лично управлять этими сферами жизни у вас не получится. Родителям будет трудно верно судить о проблемах своих детей (их знакомствах, играх, учебе). Но если вы заметите у у них настроения, подобные вашим, не забудьте подбодрить, развеселить их. Расскажите им (а заодно и себе) о прекрасном будущем, о предстоящих успехах и преодолении трудностей, о новых хороших друзьях.

Телец

Дневные часы могут оказаться полностью посвящены преодолению неуверенности в домашней ситуации (или вашей роли в ней). Вас может преследовать беспокойство за родителей, детей или супруга, особенно если они отсутствуют, не дают о себе знать, или за общее состояние текущих семейных дел. Возможно, вам придется искать куда-то запропастившиеся вещи или документы. Не пытайтесь делать свои догадки и сомнения основой для серьезных поступков, постепенно преодолевайте препятствия. Тогда к вечеру вы сумеете заново почувствовать тепло домашнего очага и психологический комфорт, обеспеченный им.

Близнецы